市場變數干擾台股 多頭反攻先守月線

台股守住月線，法人指出，在通膨、升息等變數影響下，股市評價面受資金面影響而下修，下半年可觀察科技股股東會發布的景氣展望與業績表現，但短線需守住月線，多頭才有機會上攻。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，全球股市變數未除，台股也呈現高度震盪走勢，而從技術線型來看，目前電子與傳產雙雙來到月線之上，僅剩下金融股仍位於短中長天期均線之下，下週有望挑戰月線與年線反壓，只要加權指數若能站穩月線，將有助於支撐多頭氣勢。

葉獻文表示，台股快速修正多已反映目前市場利空，投資價值已然浮現，搭配高殖利率優勢，有利於吸引低接買盤進場，第 2、3 季業績具有實質成長、高能見度之產業，將成為資金回補的首要選擇。

葉獻文進一步指出，包括位於成長趨勢上的半導體相關產業鏈、電子零組件類股與光電產業，以及非壽險背景的金融股，傳產則看好受惠於消費與旅遊需求開放，進而帶動的航空運輸相關類股，可伺機參與景氣循環類股的投資契機。

展望未來，安聯投信台股團隊表示，電子部分在供應鏈上持續看到終端需求放緩、庫存攀高等跡象，預期供應鏈庫存調整即將開始；題材上主要還是以三個條件為主要聚焦在市佔率增加、產品規格提升、產品滲透率增加或單位產值增加，因此仍然看好高速傳輸、晶圓代工、 ABF、車用電子、伺服器相關及矽晶圓領域。

至於非電部分，安聯投信台股團隊表示，通膨壓力考驗各國面對氣候變遷、改善發行公司 ESG 的決心，歐洲面臨能源仰賴俄羅斯的狀況，被通膨壓力跟能源短缺困擾著。

安聯投信台股團隊指出，在各式逆風下，傳產金融關注持續成長、較低基期、受惠結構性產業變及獲利持續上修中的產業及公司。

