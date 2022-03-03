〈南電法說〉今年營收拚逐季揚 全年估年增1成以上再創高

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 今 (3) 日召開法說會，副總呂連瑞表示，受惠新產能開出、生產良率與效率提升，今年營收目標逐季成長，全年估年增 1 成以上續創新高，至於今日全台大停電，呂連瑞補充，南電皆正常生產、並沒有停電。

展望後市，呂連瑞以營益率為例，2019 年南電營益率 0.2%，2020 年、2021 年營益率連續兩年年增 10 個百分點以上，看好在經濟規模擴大、高值化產品比重提升及生產效率優化下，今年上半年營益率將再超越去年下半年的 32.24%。

細分各應用，呂連瑞看好，網通今年成長將最顯著，汽車電子居次，HPC 第三，其中，網通受惠 5G 基地台、資料中心、元宇宙等需求續強，加上眾多半導體新廠陸續開出，帶動高階 ABF 載板需求強勁，預期未來數年還有很強大的需求。

汽車電子則因 ABF、BT 載板以及 HDI(高密度連接板) 三大產品，都有相關應用，看好成長幅度續強；HPC 方面，受惠 ABF 載板往大尺寸、多層數方向前進，產能消耗量相當大，未來也將持續調配各項產品產能。

針對漲價議題，南電維持一貫立場，如客戶有早點交貨的需求，會每季根據六大點，包括技術、品質、可靠度、交期、成本、環境，進行 QTA(Quickly turn around) 議價動作，預期每季都會有價格上漲情形。