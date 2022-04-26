〈旺宏法說〉Q2續漲價毛利率再向上 今年資本支出估160億元

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (25) 日召開法說，董事長吳敏求表示，第二季 NOR 有機會再漲價，毛利率可能持平或向上，全年毛利率也有機會較去年成長，今年資本支出預計 160 億元；談及長江存儲 NAND 拿下蘋單，吳敏求則說，公司著眼高品質應用，對打入蘋果供應鏈沒興趣。

吳敏求表示，今年大客戶任天堂生意跟去年差不多，下半年得觀察經濟發展情況，包括俄烏戰爭、疫情發展，及中國二十大等，都可能對市況造成影響。

吳敏求指出，目前高密度 / 高品質 NOR Flash 需求持續強勁，第一季 NOR Flash 價格站穩高檔，第二季可望持平或向上。

近期外資大摩再度出報告，看空 NOR Flash 後市，認為價格將迎逆風轉跌，保守看旺宏，對此，吳敏求再強調，旺宏 80% 以上的 NOR Flash 都在非 PC 或消費性電子產品領域，重炮抨擊外資不做功課、胡說八道，不負責任的寫法會遭投資者唾棄。

至於長江存儲 NAND Flash 近期已打入蘋果供應鏈，吳敏求回應，公司著眼高品質應用，而非量大的產品，對打入蘋果供應鏈沒有興趣，且旺宏目前 NAND Flash 主要是在低密度市場，未來高密度也是朝 SSD 領域耕耘，對公司 NAND 發展沒有影響。

上海封城方面，吳敏求指出，清零政策對中國經濟有一定影響，當地訂單減少，台灣訂單因此增加，造成區域性影響，但除中國外，包括日本、歐洲等市場需求未受影響，需求仍明確。

旺宏因應客戶對高品質及高容量 NOR Flash 需求，將目前主流 NOR 產品再微縮推進至 45 奈米，第二季可望開始送樣；3D NAND Flash 方面，96 層產品預計年底量產。

法人問及股利，吳敏求則說，提升方向希望長期穩定，去年擬配息 1.8 元，希望未來能穩穩地增加至 2 元。