〈進出口統計〉疫情干擾 我對中國出口增幅降至1成 歐美逆勢成長

疫情反覆影響我對主要出口市場表現，統計 4 月我對主要市場出口表現，中國大陸與香港出口增幅趨緩，年增幅降至 1 成左右；但對歐美則持續成長，其中對歐出口值 36.3 億美元，為單月第 3 高。

財政部統計處處長蔡美娜指出，我對五大主要市場出口表現分歧，其中對中國大陸與香港減弱，而歐美則相對較好。

根據統計，對中國大陸與香港出口 163.4 億美元，較去年同期增加 15.7 億美元、年增 10.6%，出口貨類中除了電子零組件外，多數貨類幾乎都下降，蔡美娜說，研判應與中國動態清零抗疫政策影響產能以及終端消費，加上中國經濟處於盤整期影響有關。

而對中國出口成長下滑，也連帶影響進口表現，統計中國大陸與香港進口值僅 6.26 億美元，年增幅僅 9.5%，是自 2010 年 11 月以來增幅首次收縮到個位數。

至於對歐洲出口單月出口值 36.3 億美元，為單月第 3 高，較去年同期增加 7.6 億美元、年增幅 26.5%；其次對美出口值 62.4 億美元、年增幅 26.6%，累計前四月累計增幅共 249.4 億美元、年增 34.1%，是歷年同期最大增速。

另外，對東協出口規模值 68.4 億美元為歷年單月次高，年增幅 18.5% ；對日本出口值 26.7 億美元，為歷年單月第三高，應該是與去年同期國內封測產能吃緊，電子部分零組件出貨遞延，墊高基期，使得出口年增率降到 5.7%，創 13 個月來新低。