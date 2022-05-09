〈進出口統計〉財政部樂觀上半年進出口雙創高「毫無懸念」

財政部今 (9) 日公布統計，今年前 4 月進出口都有 2 成以上年增幅，財政部認為，儘管目前全球經濟仍有逆風因子，但看好高效能運算等需求仍在、各國防疫政策逐步開放，中國解封後的遞延需求利多挹注，上半年進出口雙創新高幾乎可說「毫無懸念」。

根據財政部公布數據，前 4 月出口值 1624.0 億美元，較去年同期增 22.3%；前 4 月進口值 1420.0 億美元，也較去年同期增加 26.0%。

分析 11 項主要貨類出口表現，4 月份包括電子零組件、資通與視聽產品等 9 項貨類出口持續成長，但光學器材與塑橡膠與其製品則逆勢衰退。

在科技貨類部分，電子零組件受惠高效能運算、車用電子需求強勁，加上晶片漲價效應，帶動 4 月出口值 172.1 億美元，創下歷史單月次高紀錄，較去年同期增加 27.5%，不僅是連續 36 個月正成長，也是史上第二長的成長周期。

資通與視聽產品部分，單月出口值 51.9 億美元，主要來自於對美市場的挹注，但對中國大陸與香港，則是受封城與消費端需求轉弱，拖累出口表現，在兩大市場正負相抵下，導致單月出口年增幅僅 10.2%。

傳產部分，主要以礦產品單月出口值 15.6 億美元，年增幅 59.4% 高居所有貨類之冠，主要與國際原油行情走揚有關；基本金屬及其製品出口值 33.4 億美元、年增幅 26.1%；化學品出口值 23.1 億美元，創下單月新高，較去年同期增加 21.9%。

而光學器材仍持續偏弱，單月出口值僅 9.2 億美元，規模值降至 22 個月來新低，較去年同期減少 15.6%，主要與需求轉弱，客戶端採購保守、價格跌幅大有關。

展望後市，蔡美娜分析，今年全球經濟面臨五大逆風，包括新冠病毒威脅、中國大陸清零抗疫、俄烏戰爭延長、通膨升溫與供應鏈不穩定性等，讓國際機構對於經濟展望趨緩，恐衝擊消費性電子需求。

但蔡美娜也說，在高效能運算、5G、車用電子、網通等需求帶動下，加上各國防疫政策逐步開放，中國解除封控後可能衍生的遞延需求，有望拉抬出口成長。

根據財政部預估，5 月在工作天數增加，單月出口值約 419~430 億美元，有望成為最強 5 月，至於年增幅估計約 12%~16%，有機會擠進歷年單月前二高。

