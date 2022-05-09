生技廠擴大產品線 友華、浩宇生醫將上市醫療新品

生技廠擴大產品線，友華 (4120-TW) 取得歐洲藥廠 ROVI 旗下治療成人思覺失調症的長效針劑的台灣與香港代理權，後續將請註冊上市；健亞 (4130-TW) 轉投資公司浩宇生醫 (6872-TW) 開發的針具追蹤系統 NAVIRFA，則拿到台灣、美國上市許可。

浩宇生醫開發的針具追蹤系統 NAVIRFA Scope，通過台灣第二等級醫療器材販售許可，以及美國醫材認證 510(K) 的上市前通知，預計下半年將與銷售夥伴華宇藥品 (6621-TW) 在台啟動銷售。

浩宇生醫將超音波結合光電與單鏡頭影像分析技術，打造出全球第一套射頻消融術納維爾 NAVIRFA 針具追蹤系統。該產品如同導航系統，可讓醫生隨時知道針尖的位置，並精準、快速的解決問題。

華宇藥總經理王愈善表示，台灣一年健保及自費使用 RFA 針具數量近 2 萬針，市場規模近 2 億元且持續成長中；按照規劃，該產品先在台灣第三季上市並累積臨床經驗，加上有美國 FDA 510(k) 上市前通知加持下，也將把產品推向中國與東南亞市場。

浩宇總經理龍震宇補充，目前全球已獲准上市的超音波手術針具追蹤系統，包括美敦力 (Medtronic) 席與弗醫療 (CIVCO MEDICAL) 運用電磁原理追蹤針具的產品，以及美國 Clear Guide Medical 於 2019 年底獲批的雙攝影機系統，其中，電磁導航系統雖然精準但造價昂貴，且不能受到其他電磁波產品干擾，應用上有所限制。

友華則宣布與歐洲 Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.(ROVI) 合作，取得治療成人思覺失調症的長效針劑在台灣及香港的代理權。該藥品的耐受性和安全性已透過同成分口服藥物確認，採每月施打一次的方式為病人穩定控制病情。

根據衛福部資料顯示，國內約有 15 萬名思覺失調症病人，服藥穩定性是影響治療成效的重要關鍵，為強化精神科病人用藥穩定性，健保署於 84 年將精神病用藥長效針劑納入健保給付，108 年使用病人數超過 3 萬人，申報藥費超過 10 億元，藥費年平均成長率 20%。

執行長蔡孟霖表示，公司發展目標是成為 505(b)(2) 專業藥廠，以現有產品組合中，呼吸道、減重和自行開發的降血脂用藥屬於複方設計產品，能提供療效和使用方便性，此次引進的思覺失調症長效針劑，也為集團成長帶來突破性的契機。