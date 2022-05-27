〈陽明股東會〉遭小股東抱怨配息太少 董座：要看兩變數、採平衡股利政策

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (27) 日召開股東常會，小股東頻頻發言，更有人抱怨配息率太低，對此，陽明董事長鄭貞茂回應，陽明採平衡股利政策，且配息還要看兩個變數，包括航運景氣變化實在太大，且公司正朝向健全發展，尚未站穩，希望未來可以有更好獲利回報股東。

小股東直指，過去 10 年陽明並未配息，好不容易去年大賺，配息率僅 41%，反觀其他交通部為大股東的公司如台航 (2617-TW) 配息率達 63%，而政府是大股東的如兆豐金 (2886-TW)、中鋼 (2002-TW) 和彰銀 (2801-TW) 等配息率均超過 70%，可見陽明配息率太低，即便多配給股東每股 10 元，手中現金仍會超過 1000 億元，可足夠應付未來投資案。

小股東也表示，陽明並未像其他海運業者如長榮、萬海去年大舉造船、造櫃，未有大型投資案，希望陽明能先好好照顧小股東。

對此，鄭貞茂回應，中鋼、兆豐金這些公司都屬於成熟的產業，業績表現穩定，而航運業是只有這 2 年比較好，並非一直這麼好，航運是景氣變化很大的行業，陽明希望採取平衡股利政策，也就是每年都能發放同樣水準的股利，而非今年發 30 元、明年剩 10 元，後年僅剩 5 元。

鄭貞茂說，配息還要看兩個變數，第一，航運景氣變化太大，第二，陽明正從過去財務很糟糕的狀況走向相對健全，努力提升競爭力中，但現在的確尚未站穩，希望未來可以更好的獲利回報股東。

此外，陽明強調殖利率和配息率，內部均已考量，且今年沒造船不代表未來不造船，必須保有現金。