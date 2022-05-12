陽明Q1 EPS 17.35元續寫新猷 貨櫃三雄合計賺超過2千億

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (12) 日公布第一季財報，稅後純益 605.77 億元，年增 147.08%，每股純益 (EPS)17.35 元，再寫單季獲利新高紀錄，總計貨櫃三雄第一季獲利，包含長榮(2603-TW) 第一季獲利 1013.6 億元、萬海 406.12 億元，貨櫃三雄第一季合計賺進 2025 億元。

陽明第一季合併營收 1067.04 億元，年增 71.32%，營業毛利 753.15 億元，年增 137.36%，毛利率 70.58%，年增 19.63 個百分點，營業利益 723.05 億元，年增 148.58%，營益率 67.76%，年增 21.06 個百分點，稅後純益 605.77 億元，年增 147.08%，每股純益 17.35 元。

同時，陽明董事會通過購買貨櫃一批，顯示對後市需求仍看好，而價格和交易相對人待詢價及簽約完成後，將依規定另行公告。

據法國海運諮詢機構 Alphaliner 公布最新航運市場供需成長預測，今年預估供給成長為 4.2%、需求成長為 4.9%，而明年供給成長為 8.2%、需求成長為 4.5%。

陽明認為，隨著中國在防疫封控後有序復工，製造業出貨將湧現，可望迎來較強勁的市場需求，使供應鏈壓力將再度升高，預料運輸效率短期內仍難以恢復正常水準。

而時序又將進入海運傳統旺季，加上美國線新長約價格啟動，陽明預期在市場需求穩定的情況下，有助於支撐運價維持高檔，對於今年海運市況審慎樂觀看待。