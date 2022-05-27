〈台幣〉熱錢回流股匯雙漲 強升逾1角衝破29.4元關卡

市場正在評估聯準會 (Fed) 是否會在下半年放慢或暫停緊縮步伐，使得國際美元再度承壓，新台幣匯率今 (27) 日連續第 3 天走揚，早盤升值超過 1 角，衝破 29.4 元關卡，續創 1 個月新高；台股也開高走高，一舉突破月線反壓，勁揚逾 270 點，站上 16200 點關卡。

新台幣兌美元匯率連日走升，昨天已回到 29.505 元的價位，今天在熱錢持續回流的帶動下，匯價直接衝破 29.5、29.4 元兩道關卡，一度升值 1.25 角，最高來到 29.38 元，為 4 月 27 日以來的盤中最高點。

追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 周四下跌 0.29%，報 101.76，徘徊於一個月低點。市場近來偏向樂觀，認為 Fed 不會過度激進收緊政策，且部分風險資產可能已遭過度拋售，尤其是股票。

受美股全面強彈激勵，台股今天強勢大漲逾 270 點，台積電領軍半導體族群上攻，股王矽力 - KY 勁揚逾半根停板，鴻海、大立光、國巨等電子權值股均受買盤青睞，金融股同步展開反彈，激勵大盤衝上 16200 點及月線關卡。

觀察主要貨幣兌美元表現，新台幣早盤強升 0.42%，韓元升值 0.39%，日圓升值 0.33%，新加坡幣升 0.15%，人民幣則貶值 0.05%。