百億大案接二連三 今年來中國鋰電產業投資額超過人民幣6,000億

今年來中國已有 60 多家企業宣布鋰電產業投資計畫，據不完全統計，投資額共計已超過人民幣 6,000 億元，不少投資案成為各地「穩投資」關鍵力量。

上海證券報報導，鎔鋰新材年產 5 萬噸的高階鋰離子電池負極材料計畫，周二（24 日）在長沙寧鄉高新區開工，總投資為 9.9 億元。

由贛鋒鋰業 (002460-CN) 投資的 5 萬噸電池級氫氧化鋰計畫，周一在豐城高新區開工。5 月 19 日，由吉利科技集團、孚能科技 (688567-CN) 共同投資的重慶涪陵 12GWh 動力電池計畫，啟動建設。

今年來百億級投資案不少，如中創新航宣布投資 120 億元，擴建武漢電池工廠，欣旺達 (300207-CN) 宣布投資 200 億元，在珠海和什邡興建動力電池和儲能電池生產基地。

賽迪顧問鋰電產業高級分析師趙丹桂說：「中長期來看，這是一個確定具有高成長空間的產業」，新能源車和儲能市場興旺，且消費電子市場穩定成長，催生鋰電池投資熱潮，上下游擴產潮湧現，預料將持續一段時間。

趙丹桂並表示，「一體化布局，已成為產業鏈的主要特徵之一」。從去年開始，鋰電業者便積極布局上游鋰資源，寧德時代、億緯鋰能等率先完成上游材料及礦產資源布局的業者，不但可確保自身供應鏈安全，也有望在原材料大漲困境下率先破局，獲得一定成本優勢與獲利空間。

賽迪顧問的統計數據顯示，今年以來，有 60 多家企業宣布鋰電產業鏈投資計畫。以投資方向來看，動力和儲能電池產業的比率占 37%，鋰電池材料產業的比重占 61%，動力電池回收產業約占 2%。