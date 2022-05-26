〈陸港盤後〉李克強出手「穩經濟」 滬指、深成指走高

中國 A 股周四（26 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.5%，原因是國務院總理李克強表示，要把「穩增長」放在更突出位置，紓困政策應出盡出。

證券時報報導，滬指周四收盤漲 0.5% 至 3,123.11 點，深成指漲 0.57% 至 11,206.82 點，創業板指跌 0.19% 至 2,321.13 點。兩市成交額合計人民幣 8,230 億元，「北向資金」淨流出 15.97 億元。

煤炭、軍工、工程機械、券商類股大漲，紡織服裝、家電、造紙、石油、港口、旅遊、建築、鋼鐵、釀酒、保險、建材等族群走高。

香港恒生指數收盤跌 0.27%，恒生科技指數跌 0.24%。

中國國務院周三召開全國「穩經濟」電視電話會議，李克強表示，要確保上半年基本落實中央經濟工作會議與政府工作報告確定的政策，對國常會確定的六方面、33 條「穩經濟」政策，必須在 5 月底前提出實施細則，應出盡出。國務院周四將向 12 省派出督查組，以監督政策和配套措施落實情況。

李克強說，3 月以來，就業、工業生產、用電、貨運等指標明顯下滑，尤其是 4 月，一些領域面臨的挑戰，比 2020 年疫情嚴重衝擊時還大。

市場人士指出，為穩定宏觀經濟大盤，確保本季經濟正成長，失業率穩中有降，預料政府將加快「穩增長」政策腳步，並讓貨幣政策更寬鬆、市場流動性保持在「略高於合理充裕水準」。

國盛證券指出，經濟成長壓力依舊拖累市場，在政策托底與貨幣寬鬆周期支撐下，市場仍處於震盪築底過程。

中國銀河證券則認為，目前 A 股估值處於歷史底部，這將限制大盤大幅下跌空間。A 股市場仍處於估值底部位置，加上政策發力，A 股市場將持續展現韌性，估值將向上修復。