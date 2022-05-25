鉅亨美股雷達：Nordstrom財報優於預期 蘋果傳新款iPhone開發進度落後

美股重要看點：

在 Snap Inc.(SNAP-US) 發布獲利預警，打擊科技股走勢之後，美股週三 (25 日) 盤前觀望氣氛濃厚，投資者等待聯準會的會議記錄發布。

週二社群媒體股票普遍遭到打擊，包括 Facebook 母公司 Meta(FB-US)、Twitter(TWTR-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 無一倖免。

交易員接下來仍將分析企業財報，以了解公司如何應對高通膨困局。

在總體經濟部分，投資者等待聯準會會議紀錄公布。在 5 月 4 日的會議上，聯準會將利率一口氣提高 2 碼，主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示通膨過高，需要採取行動讓它恢復正常。

此前，紐約聯準銀週二發表公開市場操作年度報告，供外界一窺 Fed 持有資產可能的變化。Fed 在疫情期間為了穩定金融市場大舉購債，資產負債表膨脹到接近 9 兆美元。

同樣於週二公布的最新數據顯示商業活動溫和放緩，主因是中國對新冠疫情的封控措施、俄烏戰爭導致供應鏈緊張阻礙工廠生產，以及物價上漲降低服務需求。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月耐用品訂單初值，預期 0.6%，前值 1.1%

美國 5 月 20 日當週 EIA 原油庫存變動 (萬桶)，預期 - 212.9，前值 - 339.4

重要個股動態：

1.Nordstrom (JWN-US)

高檔時裝零售連鎖店 Nordstrom 上調本財年營收預期，報告第一季營收為 35.7 億美元，高於市場普遍預期的 32.8 億美元。

對於 2023 財年的整個財年，該公司預計調整後的 EPS 在 3.20 美元至 3.50 美元之間，高於此前預測的 3.15 美元至 3.50 美元。Nordstrom 的董事會還批准了一項 5 億美元的新股票回購計畫。

JWN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蘋果 (AAPL-US)

知情人士透露，蘋果公司今年至少一款新 iPhone 的開發進度落後，蘋果已要求供應商加快產品開發腳步，凸顯中國封城措施的衝擊。

知情人士透露，目前四款新手機正處於「工程驗證測試」（EVT）階段。在這個階段，供應商為新 iPhone 設計機械零件和製造流程，並擬定物料清單（BOM）， 以估算製造成本。

然而，由於上海市政府祭出封鎖措施，其中一款新機的進度大約慢了三週。上海市政府終於在 5 月 17 日宣布實現「社會面清零」，上海花六週才達到此目標。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 甲骨文 (ORCL-US)

知情人士透露，美國商業軟體製造商甲骨文以 283 億美元價格收購美國醫療 IT 公司 Cerner 的交易將獲歐盟無條件反壟斷許可進行併購。

甲骨文在去年 12 月宣布這一項該公司有史以來最大交易，若成功收購 Cerner 將能獲得大量數據，吸引更多醫療保健客戶使用其雲端平台。