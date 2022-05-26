〈美股早盤〉零售業財報提振市場信心 道瓊上漲逾200點

本周多家公司財報優於預期，投資人消化聯準會的升息舉措，並且進一步期盼通膨已經見頂，有利於股市。美股周四 (26 日) 早盤主要指數上漲。道瓊工業指數上漲 0.84%，標普 500 指數上漲 0.55%，那斯達克指數持平，費半上漲 0.22%。

根據公布的會議紀要，通膨依舊是聯準會 5 月會議紀要中的熱詞，官員們一致認為，未來兩次會議需要繼續以 50 基點的幅度升息，從而在今年晚些時候擁有政策靈活性，但並未發出更為鷹派信號，免除市場憂慮。

相較於前一周的悲觀，本周零售業的財報優於預期，一些公司更上調 2022 年獲利前景。這幫助梅西百貨 (Macy’s)(M-US) 與 Williams-Sonoma (WSM-US) 出現漲勢。

消息人士透露，蘋果公司 (AAPL-US) 計畫在 2022 年維持大約 2.2 億支 iPhone 產量，與去年大致相同，隨著今年智慧手機行業更具有挑戰性，蘋果的策略趨於保守。

世界各國正加速放棄入境時對新冠病毒的各種要求。過去四周裡，又有 19 個國家和兩個地區加入了這個名單。一些觀察人士開始預測，2022 年夏季將是旅遊業「史上最繁忙季節」。

中國央視引述交通運輸部數據，指上海港貨櫃日吞吐量回升至正常水準的 95.3%。最近一周，浦東機場日均貨郵吞吐量高峰時段，已恢復至疫情前的八成左右。

截至台北時間周四 21 時許：

道瓊指數上漲 268.52 點 0.84%，暫報 32388.80 點

那斯達克上漲 0.52 或 0.00%，暫報 11435.26 點

標普 500 上漲 21.79 點或 0.55%，暫報 4000.52 點

費半上漲 6.39 點或 0.22%，暫報 2889.31 點

台積電 ADR 下跌 1.0% 至每股 89.50 美元

十年期美債殖利率下跌 1 個基點至 2.73%

紐約輕原油上漲 1.32%，至每桶 111.79 美元

布蘭特原油上漲 0.81%，至每桶 114.95 美元

黃金下跌 0.2% 至每盎司 1848.40 美元

美元指數下跌 0.02%，至 102.06

焦點個股：

Twitter(TWTR-US) 上漲 4.3%，報 38.76 美元

根據公布的申報文件顯示，馬斯克已將 210 億美元股權融資承諾提高至 335 億美元，意味馬斯克距離成功收購推特又更推進一步。

全球首富馬斯克 4 月底與推特達成收購協議，馬斯克將以每股 54.2 美元，總價約 440 億美元收購推特，其中他承諾自掏腰包約 210 億美元，並且宣稱已獲得 255 億美元的債務融資。

博通 (AVGO-US) 上漲 0.84%，報 536.07 美元

博通周四宣布，將根據其普通股 2022 年 5 月 25 日的收盤價，以 610 億美元的現金和股票交易方式收購 VMware (VMW-US)。

博通收購 VMware 將有助該公司從設計和銷售半導體的核心業務轉向企業軟體，並獲得更大的利潤。企業慣用 VMware 的產品來更有效地運作自家的伺服器和雲端伺服器。

阿里巴巴 (BABA-US) 上漲 7.88%，報 88.80 美元

阿里巴巴公布的第 4 季營收超出預期，因為中國對其部分利基線上購物服務的需求不斷成長，抵消了該國新冠疫情封鎖導致主要市場的疲軟。

當季阿里巴巴雲端計算部門的營收成長 12% 至 189.7 億元人民幣。其最大的核心商務部門，營收成長 8% 至 1403.3 億元人民幣。然而，該公司表示不會對新財年提出預測，理由是與疫情相關的風險和不確定性。

每日關鍵經濟數據：

美國 5 月 21 日當周首次申請失業救濟人數 21 萬人，預期 21.5 萬，前值 21.8 萬

美國第一季個人消費支出 (PCE) 年化修正值 (季增)3.1%，預期 2.8%，前值 2.7%

美國第一季實際 GDP 年化修正值 (季增)-1.5%，預期 - 1.3%，前值 - 1.4%

華爾街分析：

花旗集團策略師相信，在全球股市大幅下跌之後，是時候逢低買入股票了。Robert Buckland 等策略師在一份報告中表示，從估值、信用利差、分析師看漲情緒、盈利能力、首次公開募股 (IPO) 和交易活動等一系列廣泛的指標來看，他們定制的全球熊市清單正在發出買入信號。

Simplify ETF 執行長 Paul Kim 卻認為，美股還沒有觸底，畢竟升息才剛啟動，所有升息可能的影響，還未完全被市場定價。