台股反彈無力 正在醞釀創波段新高標的

近期盤勢表現依舊沒有太大變化，台股還沒有要展開反彈，最簡單就是看月線就好，月線站不上就是偏空整理，持續提醒大家！這就是慢慢等待、慢慢布局的好機會。

近期分享的網通類股，多數都能夠吸引短線市場買氣，但在盤勢震盪下還是很容易走跌，所以想讓資金更活用，一定要有區間操作，也就是高出低進的思維。股價有上漲，但是營運還沒跟上，或是營收高峰離目前還有段時間的話，基本上都是可以選擇逢高先賣一趟；反正回跌的機會很高，不是因為公司不好而回跌，主要還是市場氣氛的關係，因此回檔後也不用慌，反而很有機會是更好的進場點。

上週分享的奇鋐，這一週以來股價表現確實強悍，一週左右上揚了超過 5%，可見台股盤面的資金，確實有更注重技術面抗跌，以及前景、題材的現象。既然這種選股方式有效，當然我們可以持續留意抗跌甚至在台股低檔整理過程中逆勢創高的標的，今天就來看看致伸科技。

致伸主要提供智慧裝置介面、聲學、視覺影像等產品，提供消費型及企業型的電子產品。以 2021 年來看，營運比重分別為 47%、34%、13%，這些就佔了約 95%。營運表現部分，今年第一季營收 178.9 億，年增 4%，每股盈餘 1.23，年增 9%；在比重最高的部分智慧裝置介面，受去年高基期的影響年增率放緩；不過在視覺影像（車用 ADAS 和警用相機）需求強勁，也帶動致伸第一季獲利成長，整體表現不錯。

在這一季的部分，4 月營收也是因為去年基期較高，小幅年增 5%，受惠包含手機相機模組、印表機等產品出貨增加，以及缺料緩解讓智慧音箱出貨增加，致伸預期營收達雙位數年成長達 20% 以上，代表 5、6 月的成長幅度大家要加緊關注，當然這兩個月的去年基期較低也使得此目標更易達成，由於目前國際因疫情及烏俄衝突影響，部分企業展望暫時不會看到太遠，不確定性太高，以第一季僅小幅年增來看，估計全年營收成長不會超過 2 成，屬於穩健成長類型標的。

穩健成長的標的就要搭配位階來去看，目前致伸股價位置不算低，但是在營運成長的條件下得以與去年高點維持，且再對比國際股市及致伸本身的位階來看，絕對算的上是相對強勢許多，這種相對強弱勢的概念在波段上通常還是有不錯的勝率。

在中國封城部分，4 月份影響的程度不高，我們近期挑的個股多少也都是有受影響但程度都很輕，致伸來說大約 5%，且 5、6 月就有機會補回來。而致伸是提供特斯拉視覺影像模組的廠商，近期上海封城影響對特斯拉非常不利，4 月銷售數字幾乎快掉到 0 這樣的感覺，年減了超過 9 成，但即便影響了短期訂單，電動車需求長線依舊存在，未來致伸也將在美國擴增廠房以提高車用相關訂單比重，作為今年營運正向且股價抗跌標的，值得多加留意。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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