精誠資訊：今年聚焦自有雲應用生態平台

精誠資訊 (6214-TW) 今 (26) 日召開股東會，董事長林隆奮表示，為推動十年成長計畫，目標成為台灣最大雲服務收入公司，今年營運將聚焦發展自有雲應用生態平台服務。

林隆奮表示，去年對精誠來說，是關鍵的一年，正式邁入「SYSTEX 3.0」，開展十年成長計畫，在發展策略上階段性完成垂直整合到水平整合，並進入「生態整合」，協助企業加速數位轉型，創造指數型成長曲線。

同時，精誠也持續轉型提供客戶多元混合雲服務及訂閱服務商業模式，逐步提升年度經常性收入占比，帶動業務穩定成長，去年營收也因此連六年創新高。

林隆奮表示，今年將聚焦發展自有雲應用生態平台服務，推出 Xi Cloud 雲服務訂閱平台，介接 AWS、Azure、GCP 等 3 大公有雲，及 Oracle 與 IBM 企業雲，提供一站式購物服務，打造全台最大最完整的雲服務平台。

另外，也將持續針對企業需求，發展綠色科技解決方案、資安監控服務、深耕企業電商與 Martech、擴大技術維運服務團隊、建立微服務開發標準等，助攻企業加速數位轉型。

精誠今日股東會也完成董事改選，包括董事 9 席及獨立董事 3 席，董事當選人為林隆奮、鄭登元、黃亭融、黃祈融、蕭崇河、謝金河、盧大為、吳正煥與林治民；獨立董事為賴建華、鄭文鋒及黃大倫。

