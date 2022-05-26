美股重點新聞摘要2022年05月26日

今日操盤前瞻

Fed 5 月貨幣政策會議紀要

美國首季 GDP、上週初領失業金人數

美股財報：Nvidia、阿里巴巴、百度、戴爾 (盤後)

Fed 5 月會議紀錄：6、7 月將各升 2 碼 積極升息帶來政策彈性

美國聯準會 (Fed) 周三 (25 日) 公布的 5 月 3 到 4 日會議紀錄顯示，「大多數」與會官員支持 6、7 月再分別升息 2 碼 (50 個基點)，延續 5 月的升息幅度，以便為今年下半年預留政策調整的彈性空間。閱讀全文...

推特盤後飆 馬斯克將股權融資總額提高至 335 億美元

根據週三 (25 日) 公布的申報文件顯示，馬斯克已將 210 億美元股權融資承諾提高至 335 億美元，意味馬斯克距離成功收購推特又更推進一步，激勵推特盤後股價噴漲逾 9%。閱讀全文...

達里歐：現階段現金是垃圾 但股票更是垃圾

億萬富翁投資者達里歐 (Ray Dalio) 繼續呼籲投資者，在高通膨的環境下遠離現金，他還警告說，把錢投進股市是更糟的選擇，他建議投資者可投入房地產等「真實」資產。閱讀全文...

電商寒冬未過 線上支付巨擘 PayPal 尚不見春燕

券商 Jefferies 認為，電商支付巨擘 PayPal (PYPL-US) 恐怕還沒到撥雲見日、柳暗花明的時間點。閱讀全文...

iPhone 出貨量遭高估 Loop Capital 調降蘋果目標價

投資公司 Loop Capital 分析師巴魯亞 (Ananda Baruah) 將蘋果 (AAPL-US) 目標價從 210 美元調降至 180 美元，並表示華爾街對截至 6 月的第 3 財季 iPhone 出貨量的預期可能過於樂觀。閱讀全文...