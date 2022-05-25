瞄準千億基金投資商機 兆豐銀推刷卡買基金

千億元的基金投資商機龐大，兆豐銀行宣布推出刷卡買基金服務，卡友可利用每月信用卡 50% 的額度，自由扣繳定期定額或定期不定額的銀行旗下的指定基金，讓資金運用更靈活有彈性。

根據兆豐銀行統計，目前銀行卡友透過帳戶的存款來扣繳基金金額一年高達 600 億元，預估還有數百億市場可拓展，規模甚至可上看千億；此外，目前透過線上下單比例更高達 7 成。

兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲表示，看好基金投資與信用卡支付的串聯趨勢，開放卡友使用信用卡扣繳基金款項，盼能藉此深化客戶體驗，進一步強化與銀行的黏著度。

蔡秀玲透露，過去曾有兆豐卡友一年內刷破 3000 萬元，更豪擲 5 億元投資基金市場，顯示大戶在理財方面，比起保守放定存，更喜歡相對積極的基金投資。

根據兆豐銀行估算，兆豐頂級卡友平均額度 80 萬來算，每月 50% 即有 40 萬額度可以扣繳，財力雄厚額度更高，足見卡缴基金服務，對於經營高階財管客群，是一大利器。

而在市場不確定因子大增的環境下，定期定額該如何操作才能提高勝率？兆豐銀行投顧小組建議，投資人不妨採取「日日扣」的方式，較能在目前市場波動劇烈之際，克服追高殺低的心理障礙，有效分散風險。

至於在基金標的配置上則建議可以關注基本面相對穩健且具備牛長熊短特性的美股和台股，以及具備長線投資趨勢、政策支持的科技、永續商機等投資題材的產業型基金。

