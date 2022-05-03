〈財報〉新冠藥物助攻輝瑞Q1繳佳績 但下調全年獲利展望

輝瑞（Pfizer）周二（3 日）美股開盤前公布 2022 會計年度第一季財報，由於新冠疫苗與口服抗病毒藥銷售強勁，推升營收年增近 8 成，淨利成長逾 6 成，但仍維持疫苗與抗病毒口服藥銷售展望，顯示過去幾季的需求已放緩，其中口服藥銷售不及市場預期。此外，輝瑞受研發成本與匯率變動影響，下調全年獲利展望。

截稿前，輝瑞 (PFE-US) 美股開盤前股價下跌 1.24%，每股暫報 47.74 美元。

FY 2022 財測

營收：980 億至 1,020 億美元

經調整後每股獲利：6.25 至 6.45 美元，自先前預期的 6.35 至 6.55 美元下調

新冠疫苗銷售：320 億美元

新冠口服藥 Paxlovid 銷售：220 億美元，低於市場預期 261 億美元



FY 2022 Q1 財報關鍵數據：

營收：256.6 億美元，年增 77%，優於 Refinitiv 分析師預期 238.6 億美元

經調整後每股獲利：1.62 美元，年增 72%，優於 Refinitiv 分析師預期 1.47 美元

淨利：78.64 億美元，年增 61%

新冠疫苗銷售：132 億美元

新冠口服藥銷售：15 億美元

輝瑞表示，新冠疫苗追加劑與兒童版新冠疫苗銷售大力推動第一季疫苗營收，新冠口服藥 Paxlovid 銷售也亮眼，在美國上市後已獲 2,000 萬份療程訂單。

輝瑞重申其 2022 年全年新冠疫苗銷售額為 320 億美元、Paxlovid 銷售額為 220 億美元。輝瑞執行長 Albert Bourla 今年早些時候曾表示，抗病毒的業務收入可能更高，因為目前財測是基於已簽約或即將敲定的合約推測得出。不過有報導指出，輝瑞維持新冠口服藥預期可能表明上季並未簽署重大的新銷售合約。

Bourla 表示，最近疫情趨勢將擴大 Paxlovid 的使用範圍，以及隨新冠病毒變異並導致全球各地疫情再次延燒，該款口服藥物詢問度提高，預料未來幾個月的訂單將會增加。

Informa Pharma Intelligence 分析師 Millie Gray 表示，隨著全球越來越多人口完全接種疫苗，預料疫苗銷售最終將會放緩。

此外，在美國證券交易委員會（SEC）的要求下，幾家製藥公司已經調整各自的財測，將階段性付款（milestone payments）與收購支出包括在內，因此影響到輝瑞全年經調整後每股獲利展望，預期為 6.25-6.45 美元，低於先前公司預估的 6.35-6.55 美元。