〈泰博股東會〉快篩再降至150元 全年雙率可望創新猷

醫材廠泰博 (4736-TW) 董事長陳朝旺今 (25) 日股東會後宣布，快篩試劑再降價，原訂 5 入裝每劑 170 元，調整後為每劑 150 元，目標要降至百元左右，儘管產品售價下調，但隨著產能提升、規模放大，全年毛利率上看 55%、淨利率 40-50%，可望雙創新猷。

泰博原規劃快篩試劑從今日起單入裝售價 180 元、5 入裝 850 元，換算 1 劑為 170 元。陳朝旺表示，與藥局、通路協商後，今日起售價再調整，單入裝降至 160 元、5 入裝每劑 150 元，降幅超過 1 成，期望未來價格能與徵用價格相當，約 100 元。

陳朝旺指出，由於快篩試劑需求暴增，營收比重已攀升至 7 成以上，4 月出貨逾 700 萬劑，本月則翻倍至 1400 萬劑，以在手訂單來看，下月出貨量將超過 2000 萬劑，其中政府比重占最多逾 5 成，通路與企業則各 25%。

展望後市，陳朝旺表示，儘管快篩試劑價格調降，但出貨量、產能均大幅增加，營運規模放大後，對毛利率、獲利衝擊相對小。法人估，今年全年營收有望年增 20% 以上。

談到國內快篩試劑市場，陳朝旺認為，雖然與政府簽約訂單量只排到 7 月，但未來整體快篩市場仍由政府主導，另外，疫情高峰後民眾對快篩需求降低，不過小孩、長輩、學生等屬於高風險群，仍有一定的快篩需求，初估未來每月台灣快篩市場約 2000-3000 萬劑。