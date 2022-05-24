快篩陽即確診最快26日上路 居隔請假可30天內補提證明

疫情指揮中心研擬「快篩陽即確診」措施適用全體國民，最快可望於本周四 (26 日) 上路，勞動部已發函通知，勞工若染疫居家照護或 3+4 居隔請假，無法即時收到證明文件，最遲可於請假完 30 日內補提；此外，若解隔後快篩仍為陽性，雇主也不得拒絕勞工重返職場的要求。

國內今天本土確診病例數又回升至 8 萬多例，疫情指揮官陳時中表示，「快篩陽即確診」正在研議擴大至全民，但平台還有一些小細節需處理，希望 25 日可如期上線，近日也跟醫院篩檢站進行人力安排，正在做最後確認，最快可能周四全面施行。

不過，近來許多民眾反映未收到衛生主管機關開立的隔離通知書，可否事後補提，勞動部表示，勞工配合相關防疫規範必須請假時，如未能即時收到隔離通知書等證明文件，致無法提供雇主佐證，得於所請假期結束後 30 日內補提，舊案勞工也適用。

勞動部進一步說明，勞工請假時如還沒收到隔離通知書，可先以健保快易通 APP 或數位新冠病毒健康證明的陽性檢測結果作為證明，這些文件如果已經可以證明勞工請假理由及日數，不一定要有隔離通知書，但還是要看公司規定。

近來也有許多解隔民眾快篩仍為陽性，外界關注是否可返回職場工作？對此，勞動部解釋，根據指揮中心規定，確診者須採 7 天居家隔離、7 天自主管理，但並沒有規定解隔後要快篩，因此，勞工若想回去上班，雇主不得拒絕；勞資雙方如有疑慮，可協商改請病假或居家辦公。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前說明，確診個案經 7 天隔離後，傳染力已經大幅下降，即便外出活動，也可視同沒有傳染力。