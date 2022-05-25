保全公衛防疫量能 快篩陽性即確診5/26起全民適用

國內疫情持續升溫，今 (25) 日新增 89352 例本土個案，確診個案中新增 191 例中重症，76 例死亡，創單日新高；為保全公衛防疫及 PCR 採檢量能，指揮中心宣布，明 (26) 日起，民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即可研判為確定病例。

全台 COVID-19 已進入大規模流行階段，經諮詢專家修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，指揮中心鬆綁防疫規範，快篩陽性即確診措施自明天起上路。

指揮中心提醒，民眾預約視訊診療或前往社區篩檢站、醫療院所 (含衛生所) 請醫師現場評估確認快篩陽性結果時，須配合五事項，一、自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣 / 檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期；二、將檢測判讀後之檢測卡匣 / 檢測片及健保卡放在一起拍照。

三、如至診所請醫師確認，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所；四、配合於醫師視訊或現場評估時出示判讀陽性之檢測卡匣 / 檢測片；五、外出時務必佩戴口罩，請勿搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送 (雙方應全程佩戴口罩)。

指揮中心指出，屬於住家居家照護對象，以 1 人 1 室 (單獨房間含衛浴) 為原則，同為確診者得多人 1 室並進行 7 天隔離。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後進行 7 天自主健康管理。

此外，為鼓勵長者接種疫苗，保護自身及親友健康，指揮中心公布，尚未完成接種疫苗的 65 歲以上長者及 55 歲以上原住民，6 月 30 日前接種，將可免費獲得 2 劑單劑型快篩試劑。