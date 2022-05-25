82%新鮮人憂疫情阻斷求職路 期待入行起薪34921元無意下修

主計總處日前公布 3 月失業率為 3.66%，略為上揚，20 至 24 歲青年失業率高達 12.48%，目前本土疫情嚴峻，影響已擴及各產業，根據人力銀行調查，約有 82% 有意願投入職場的新鮮人，憂心疫情阻斷求職路，不過，期待入行第一份工作起薪仍未下修，平均為 34921 元。

根據 1111 人力銀行今 (25) 日公布調查指出，今年有 83.7% 應屆畢業生預計投入就業市場，另有 16.3% 繼續升學、出國進修 / 工作以及服兵役。本土疫情持續升溫，確定投入職場的新鮮人當中，有高達 82.1% 表示，擔心因疫情而阻斷求職之路。

調查也顯示，期待入行第一份工作起薪平均能拿到 34921 元，交叉分析來看，若是大學畢業生，期待起薪為 32470 元，研究所畢業生的期待起薪則為 41694 元，皆和去年相去不遠，說明疫情衝擊部分產業，新鮮人雖然感到憂心，但並未下修期待薪資。

1111 人力銀行公關總監陳尹柔表示，雖然今年國內染疫人數已突破百萬，但中重症比例較低，加上疫苗接種人口涵蓋率第一、二劑皆有八成以上，國人心態與去年 5 月本土疫情爆發時大不相同，政府未實施三級防疫警戒，民眾持續出門消費，經濟活動運作如常，致使新鮮人早已有心理準備求職期恐會拉長，也同時多投履歷來分散風險以求盡快上工。

不過，陳尹柔示警，由於國內通膨壓力持續，物價上漲有感，讓新鮮人寧可拉長求職期也不願下修期待薪資，擔心入行起薪一旦成為樓地板價，恐長期淪為低薪一族。