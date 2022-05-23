指揮中心：6歲以下兒童7月後有望施打莫德納疫苗

國內 COVID-19 本土新增確診人數連日下滑，今 (23) 日降至 6.6 萬例，疫情指揮官陳時中指出，可能與適逢假日有關，但確實控制得宜；至於 6 歲以下兒童疫苗，指揮中心表示，還要看美國 EUA 審查狀況，莫德納可能會有新的半劑量，7 月後有望供給 6 歲以下的兒童接種。

有關兒童疫苗方面，陳時中指出，目前 5 至 11 歲有 77 萬劑輝瑞 BNT 兒童疫苗，扣掉已打過莫德納的人，數量仍相當充足；先前還有 185 萬劑 BNT 成人疫苗抵台，將優先提供 12 至 18 歲青少年接種，剩餘數量才會供成人施打。

發言人莊人祥進一步指出，針對 6 歲以下兒童疫苗，莫德納在美國已提供臨床試驗資料給 FDA，但要看緊急使用授權 (EUA) 審查情況。

莊人祥表示，若美國順利通過 EUA，會請莫德納提供資料給食藥署，目前台灣還有 2000 萬劑莫德納疫苗的額度；莫德納未來可能會有新的半劑量，最快 7 月後有望提供給 6 歲以下兒童疫苗施打。

指揮中心原先預估本周將進入本土疫情高峰期，不過，今天新增確診病例 66247 例，確診者中新增中重症 173 例、死亡 40 例，陳時中表示，以現階段來看，疫情沒有持續快速往上升，目前控制得宜。