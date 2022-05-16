指揮中心：打3劑疫苗者免居家隔離 改7天自主防疫

疫情指揮中心今 (16) 日表示，首批輝瑞 BNT 兒童劑型 COVID-19 疫苗 77.76 萬劑，已在上午抵達桃園機場，將提供給 5-11 歲兒童接種基礎劑使用；隨著染疫人數攀升，確診個案的同住家人居家隔離規定又再放寬，完整接種 3 劑疫苗者，自明 (17) 日起從 3+4 改為 0+7，也就是說，變成 7 天自主防疫免隔離，如需外出須有 2 天內快篩陰性證明。

指揮中心宣布，自 5 月 17 日起，調整納入「完成 3 劑疫苗接種者免隔離」，針對確診個案同住家人，若已完成 3 劑疫苗接種者，可免居家隔離，但需配合 7 天自主防疫，期間如需外出工作及採買生活必需品，需有 2 日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

確診者同住家人若未完成 3 劑疫苗接種，則維持「3 天居家隔離 + 4 天自主防疫」，隔離期間應留在家中，禁止外出，於隔離期滿後繼續 4 天自主防疫，另須配合於隔離期間完成匡列時進行快篩。

國內今天新增 61697 例本土個案，並增加中重症個案 148 例、死亡個案 29 例。醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案年齡分布自 20 多歲至 90 多歲，28 人有慢性疾病史，其中未接種疫苗者共 16 人。

77.76 萬劑輝瑞 BNT 兒童劑型疫苗已送抵台灣，本批效期至今年 9 月 30 日。指揮中心指出，4 月 28 日與香港復星及德國 BioNTech 簽署 COVID-19 疫苗供應合約，並與美國 Pfizer 及德國 BioNTech 簽署兒童疫苗補充合約，預定供應 220 萬劑兒童劑型及 180 萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充 400 萬劑成人劑型疫苗。

此外，自 5 月 18 日起，65 歲以上長者快篩陽性後，可攜帶快篩檢測卡匣 / 檢測片卡就近至醫療院所 (含衛生所) 請醫師現場評估確認；或透過遠距門診醫療，請遠距 / 視訊診療醫師協助評估確認。

經醫師依病人提供的抗原快篩陽性檢驗結果與臨床研判，認定病人高度疑似感染 COVID-19 且達成醫病共識者，由醫師以健保 IC 卡上傳檢驗結果等方式通報確診，並進行 Paxlovid 抗病毒藥物 (輝瑞口服抗病毒藥) 適應症評估；醫師經詳細說明治療效益與副作用，於取得病人或其代理人同意後，即可開立處方箋。持釋出處方箋者，由親友持前往社區藥局或 Paxlovid 配賦醫院領取藥品，進行治療。