111年3、4月統一發票開獎 千萬特別獎32220402

111 年 3、4 月期統一發票今 (25) 日開獎，特別獎號碼為「32220402」，八位數號碼全部相同者可獲得獎金 1000 萬元，200 萬元特獎號碼為「99194290」，本期中獎發票自今年 6 月 6 日開始兌領，期限至 9 月 5 日止。

今年 3、4 月期統一發票中獎號碼已經開出，特別獎 (1000 萬元)「32220402」；特獎 (200 萬元)「99194290」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「16525386」、「28467179」、「27854976」。

發票號碼與頭獎末 7 碼相同可獲二獎 4 萬元、三獎 1 萬元、四獎 4000 元、五獎 1000 元，與頭獎號碼末 3 位相同者則各得獎金 200 元。

財政部為鼓勵民眾消費索取雲端發票，減少紙張浪費，已取消 200 元的「增開六獎」獎項，另外增加雲端發票專屬獎 500 元組數，從原本 100 萬組增加至 165 萬組，總獎金高達 9.67 億元，藉此提升民眾消費索取雲端發票意願。

雲端發票有雙重中獎機會，除可對一般統一發票獎項外，還可以對雲端發票專屬獎項，更可擇優領獎。

財政部表示，民眾若採用手機條碼及已歸戶至手機條碼的各種載具，索取雲端發票，並在開獎當月 25 日前設定領獎帳戶，中獎獎金即可自動匯入指定金融帳戶；若未設定領獎帳戶，仍可利用財政部官方「統一發票兌獎」APP 兌領獎金。