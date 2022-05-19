中獎發票別PO網 國稅局揪不肖人士冒領130筆約4萬元獎金

統一發票中獎先別急著 PO 上網，以免遭有心人士冒領獎金，中區國稅局表示，有民眾把中獎發票貼在臉書，遭人用手機翻拍發票證明聯 QR Code，再透過兌獎 APP 上傳發票冒領獎金，總共兌領 130 筆、約 4 萬餘元的獎金，涉案人已遭檢方提起公訴。

中區國稅局說，曾接獲民眾反映持有中獎電子發票證明聯，但卻無法兌領獎金，疑似因兌獎後將發票拍照張貼在臉書而遭冒領，經調查，該中獎發票是由 A 君利用兌獎 APP 線上領取。

經中區國稅局調閱 A 君兌獎清冊，發現其以手機掃描拍攝中獎電子發票證明聯 QR CODE，成功兌領 130 餘筆，領取獎金約 4 萬餘元，而且這些中獎發票大多是來自超商、超市與加油站的小額交易，甚至有同一天在北、中、南及東部消費的發票，顯非一般常規交易態樣。

中區國稅局指出，經由兌獎 APP 掃描上傳的中獎電子發票證明聯圖檔發現，多數中獎發票明顯是翻拍自手機及電腦螢幕畫面，顯然 A 君以兌獎 APP 上傳該等中獎發票，並非其本人消費行為而取得，涉嫌冒領發票中獎獎金。

調查後，中區國稅局將事證移送司法機關偵辦，經檢察官偵查終結，認 A 君意圖為自己不法之所有，基於詐欺犯意，在網路搜尋電子發票中獎照片，再利用兌獎 APP 掃描 QR CODE 詐領獎金，最後依據刑法第 339 條第 1 項之詐欺取財罪提起公訴。

中區國稅局提醒，勿將中獎電子發票證明聯拍照分享於網路上，避免有心人士截圖盜領中獎獎金，也千萬別翻拍網路上中獎發票冒領獎金，以免觸犯刑責。