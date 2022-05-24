〈美股早盤〉Snap開盤崩跌近40%領跌美股 主要指數開低走低

社群媒體公司 Snap 的獲利預警扭轉昨日美股漲勢，拖累社群媒體類股全面下跌，全球重新進入避險模式，美股周二（24 日）開低走低，Snap 開盤暴跌近 40%。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 150 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌近 3%，標普 500 指數跌逾 1%，費城半導體指數跌近 2.5%。

Snap 示警因經濟前景迅速惡化，本季營收和獲利表現恐低於財測預估，同時也計劃放慢招募步伐節省開支，但仍會繼續招聘新員工，預計今年將再招募 500 人。

Snap 的預警也給其他社群媒體類股帶來賣壓，Meta(FB-US)、推特 (TWTR-US)、Pinterest(PINS-US) 開盤紛紛走跌。Snap(SNAP-US) 開盤下跌 38.69%，每股暫報 13.78 美元，市值報 224.67 億美元。

分析師表示，如果 Snap 這一頹勢持續下去市值恐怕將損失 100 億美元，再加上上述這些公司的跌幅，預估社群媒體類股市值可能損失約 1,000 億美元。

聯準會（Fed）主席鮑爾將於美東時間中午 12 點 20 分發表談話，投資人將從談話中尋找更多與升息、縮減資產負債表相關的蛛絲馬跡。昨日亞特蘭大 Fed 總裁波斯提克（Raphael Bostic）、堪薩斯 Fed 總裁喬治（Esther George）紛紛暗示貨幣政策收緊步伐將放緩。

能源方面，國際油價小幅整理，不過緊張的供應局面、上海即將重新開放以及美國持續強勁的需求仍占主導地位。截稿前，7 月到期的西德州原油期貨與 7 月到期的布蘭特原油期貨分別下跌 0.08% 與上漲 0.09%。

分析人士表示，歐盟正接近達成一項對俄國石油禁令，此舉可能造成市場供應進一步吃緊。德國經濟部長昨日表示，這項禁令可能會在「幾天內」達成協議。

截至台北時間周二（24 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Zoom(ZM-US) 早盤上漲 2.88%，至每股 91.90 美元

視訊會議平台 Zoom 第一季獲利出色，每股獲利報 1.03 美元，優於市場預期的 0.87 美元，而營收報 10.7 億美元符合市場預期。此外也公布第二季樂觀財測，預估營收至少成長 9.2%，介於 11.15 億至 11.2 億美元之間，優於市場預期的 8.7% 成長與 11 億美元，每股獲利落在 0.9 至 0.92 美元區間，也高於市場預估的 0.87 美元。

百思買 (BBY-US) 早盤上漲 0.12%，至每股 72.68 美元

電子產品零售商百思買（Best Buy）上季財報憂喜參半，每股獲利報 1.57 美元，略低於市場預期 0.04 美元，不過營收優於預期且同店銷售降幅未如分析師預估嚴重。儘管如此，百思買基於不斷惡化的經濟環境下調全年財測。

Abercrombie & Fitch(ANF-US) 早盤暴跌 26.08%，至每股 19.76 美元

服飾零售商 Abercrombie & Fitch 今日美股盤前公布最新財報，受到運費和產品成本拖累銷售上季意外出現虧損，此外還下調 2022 會計年度全年財測，預估經濟逆風至少會持續到年底。

Abercrombie & Fitch 第一季（截至 4/30）營收報 8.13 億美元，低於市場預期 7.99 億美元、經調整後每股虧損 0.27 美元，遠不及市場預期的每股賺 0.08 美元。第一季淨損 1,480 萬美元，合每股虧損 0.32 美元，而去年同期的淨利為 4,270 萬美元，合每股 0.64 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月營建許可率修正值報 - 3%，前值 - 3.2%

美國 4 月營建許可總戶數修正值報 182.3 萬，前值 181.9 萬

美國 4 月季調後新屋銷售總戶數報 59.1 萬，預期 75 萬，前值 70.9 萬

美國 4 月芝加哥 Fed 全國活動指數報 0.47，前值 0.36

美國 5 月 Markit 製造業 PMI 初值報 57.5，預期 57.5，前值 59.2

美國 5 月 Markit 服務業 PMI 初值報 53.5，預期 55.2，前值 55.6

美國 5 月 Markit 綜合 PMI 初值報 53.8，前值 56

美國 5 月里奇蒙 Fed 製造業指數報 - 9，預期 9，前值 14

華爾街分析：

Hargreaves Lansdown 資深分析師 Susannah Streeter 在報告中寫道，隨著廉價資金時代即將結束，市場聚焦在 Fed 主席鮑爾的今日稍後的談話上，投資人將從談話中尋找更多與升息、縮減資產負債表相關的蛛絲馬跡。

Oanda 資深市場分析師 Jeffrey Halley 表示，Snap 的獲利預警讓專家「最糟糕的時候已過去」的預測蒙塵，凸顯出市場情緒波動是如此短暫，也表明投資人一有麻煩跡象就會立刻離場。

OANDA 分析師 Craig Erlam 表示，目前石油市場相當有挑戰性，但確定的是供應方面仍然相當吃緊，將迫使油價繼續上漲，並稱如果沒有經濟衰退警告與中國新冠疫情干擾，價格上漲壓力就會較小。