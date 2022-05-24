〈台北國際電腦展〉鈺創旗下鈺立微以泛現實XR為核心 全面推進元宇宙發展

鈺創科技 (5351-TW) 旗下子公司鈺立微電子 (eYs3D) 在今年 COMPUTEX 中，展出機器人、AI 影像處理及元宇宙應用、3D 感測與電腦視覺模組套件，及 AI/ML 機器視覺軟硬體開發平台，透過泛現實 XR，全面推進元宇宙發展。

鈺立微電子以泛現實 XR 為核心，憑藉在記憶體與電腦視覺的技術經驗，開發創新技術結合既有技術優勢電腦視覺領域的晶片與次系統產品，瞄準終端工業與服務型機器人及 AIoT 智慧產品藍海市場，在今年 COMPUTEX 中三管齊下，參加智慧科技解決方案區、工業局 AI 主題館、並同時開設鈺立微 InnoVEX 展示專區。

鈺立微在 AI 主題館展出機器學習電腦視覺技術，以做 AI 物件辨識，符合機器人、AI 影像處理及元宇宙應用所需，並展出全系列 3D 雙目視覺及視覺 SLAM 模組。

鈺立微在 InnoVEX 展示專區展出 3D 感測與電腦視覺模組套件，集結其他新創團隊研發動能， 以迅速導入 XR、AI、機器人及智慧汽車等應用；智能跟隨手推車解決方案也吸引許多目光，目前已成功導入量產到跟隨手推車。

鈺創以 IC 次系統為核心，以記憶體與電腦視覺核心技術整合，推出 AI 發展下的機器人、自動化、智慧化電腦視覺應用解決方案，在智慧科技解決方案上，展出 3Dx2D 電腦視覺影像處理晶片相關應用。

此外，也致力於 3D 雙目視覺與智能融合半導體技術與產品開發，包括 3D 深度影像擷取控制晶片、3D 雙眼、多眼深度影像視覺處理晶片、球型 360 度全景攝影機產品等；已量產銷售 2D/3D 機器視覺感測模組及攝影機、深度圖影像處理器，且可加入 AI 應用技術服務客戶。

