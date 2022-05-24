〈焦點股〉大億奪Gogoro訂單強登漲停 車燈三雄同樂

國內車燈廠大億 (1521-TW) 近年積極布局機車市場，今年更打入 Gogoro 供應鏈，奪下 LED 頭燈訂單，今 (24) 日在買盤追捧下，股價強勢攻上漲停 43.6 元，站上所有均線，另 2 家車燈大廠帝寶 (6605-TW)、堤維西 (1522-TW) 也表現不俗，盤中大漲逾半根停板。

大億長期深耕國內汽車 OEM 車燈市場，主要客戶包括國瑞汽車 (豐田)、中華、裕隆、本田等汽車製造大廠，近年更積極布局機車市場，擴大業績成長動能，除現有客戶山葉外，今年順利切入 Gogoro SuperSport 電動機車供應鏈，將供應 LED 頭燈。

大億股價上周落底，近來連日展開反彈，今天更一舉亮燈漲停，達 43.6 元，登上年線，創半年新高，累計近一周漲幅將近 3 成。

車燈三雄人氣暢旺，帝寶近來同步受到買盤青睞，今天一度大漲逾 5%，衝上 70 元關卡，攀上逾 1 年新高；堤維西盤中也有逾 6% 的漲幅，最高來到 27.6 元，累計近一周漲幅高達 25%。

隨著中國長三角地區陸續解封復產，汽車相關供應鏈市況回溫，除了新車銷量看旺外，售後維修 (AM) 市場需求可望擴大，加上新台幣貶值效應，車電族群有機會迎接訂單潮，後市營運可期。