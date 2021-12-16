筆電、手機擴大使用熱板 超眾明年營運顯著成長

尼得科超眾 (6230-TW) 今年受到原物料價格上揚、獲利衰退，看好明年伺服器動能延續、加上筆電新機種反映成本、中系手機品牌增加熱板 (VC) 用量，明年營收、獲利將顯著優於今年。

超眾認為，散熱效果較佳的熱板，在筆電使用率與滲透率有增加趨勢，尤其高階超薄筆電、電競筆電等已全面導入熱板，而筆電用熱板相較於其他散熱模組，單價較高、毛利佳，有望提升獲利。

手機方面，據研調機構統計，明年全球手機熱板需求量年增 30-50%，超眾表示，旗艦機、中高階機種使用熱板的數量逐步提升，儘管整體熱板出貨量擴大，但近期中國散熱廠大舉搶進市場，導致熱板價格面臨激烈競爭。

超眾坦言，今年受到原物料價格大漲，加上通貨膨脹，導致費用成本增加，全年獲利較去年下滑，不過新機種已向客戶反映成本，內部積極控管費用、提升產線效率，期望明年營運能回升。

超眾越南廠今年第一期工程完工後，遇上新冠疫情干擾，一度衝擊營運表現，目前已恢復量產，維持明年越南廠將占營收比重 20-30%，另外，第二、三期工程也將陸續明、後年動工。

超眾 11 月營收 11.39 億元，月增 25.3%、年增 34.8%；前 11 月營收 96.99 億元，年增 18.9%。