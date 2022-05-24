博通求親VMware傳出價600億美元、周四宣布 成敗看這位大老臉色

多家媒體引述知情人士報導，半導體大廠博通 (Broadcom) 正在洽談支付 600 億美元併購 VMware，最快本周四宣布，激勵後者周一 (23 日) 收盤大漲 25%，如果博通敲定這筆今年來數一數二大規模的科技業併購案，將能進軍特殊軟體領域。

VMware 以伺服器虛擬化平台知名，目前市值約 503 億美元，根據華爾街日報 (WSJ) 的報導，博通出價為每股 140 美元，總價為 600 億美元，但雙方尚未做出最後決定，不能保證一定能達成協議。

多家媒體均報導此交易傳聞，根據 CNBC，此交易最快本周四以前宣布，將以現金加股票的方式進行，彭博也報導本周將敲定交易。VMware 預定本周四 (26 日) 盤後公布財報。

VMware(VMW-US) 周一收盤大漲 25% 至每股 117.43 美元，是 2007 年以來最大單日漲幅。博通則收低 3.1% 至每股 526.36 美元，市值約 2150 億美元。

140 美元的出價較 VMware 上周五收盤溢價將近 50%，但仍低於 2019 年春季的超過 200 美元股價高點。

近年軟體成為科技業併購焦點，分析師指出，博通出價的隱含本益比為至少 17 倍，符合最近幾樁軟體業併購案。

科技業大型併購案再添一筆

博通若順利併購 VMware，將為今年來大型科技業併購案再添一筆。

科技業今年以來的併購交易規模達到 2630 億美元，最大手筆的是微軟 (MSFT-US)1 月斥資 690 億美元併購 Activision Blizzard(ATVI-US)，其他例子還有特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克以 440 億美元收購推特 (TWTR-US)，和 Vista Equity Partners 等財團出價 130 億美元買 Citrix Systems(CTXS-US)。

VMware 和最近推特的併購案顯示，雖然市場劇烈波動，大型併購案仍是可行的，不僅收購目標變得便宜，賣方似乎也更願意接受股票代替現金，以利未來從股價反彈中獲利。

戴爾創辦人的角色

VMware 股東當中，戴爾科技 (DELL-US) 創辦人兼執行長戴爾 ( Michael Dell) 扮演重要角色。戴爾雖然在去年 11 月脫手 VMware 81% 持股，但戴爾本人仍持有 VMware 約 40% 股權，目前也擔任 VMware 董事會主席。

戴爾可能是左右博通併購 VMware 一案的「造王者」。(圖: AFP)

彭博分析師 Woo Jin Ho 說，VMware 的估值和戴爾本人手中的四成持股，可能成為左右博通併購成敗的關鍵，此外，思科 (CSCO-US) 等軟體同業可能也對收購 VMware 感興趣。

VMware 市值曾在去年 10 月達到 700 億美元高點，代表戴爾本人的持股價值約 280 億美元。

以博通近年對軟體業併購案平均 34.1% 溢價推出的出價，則落在 540 億美元。

博通在執行長陳福陽 (Hock Tan) 帶領下，已是晶片業最大也最多元化的企業之一。軟體方面，博通在 2018 年買下 CA Technologies、2019 年買入 Symantec 的企業安全業務。據了解，博通去年也曾洽商收購未上市軟體公司 SAS Institute，但最後無疾而終。