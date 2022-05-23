瑞銀：中國iPhone購買意願和留存率都見成長 評級買進 目標價185美元

瑞銀分析師佛格特 (David Vogt) 給予蘋果 (AAPL-US)「買進」評級，目標價為 185 美元。

該分析師表示，根據最近的一項調查，中國消費者對於 iPhone 的購買意願同比成長近 6%，為 6 年來最高，這表明「iPhone 13 系列正推動蘋果在中國市占率的成長」。

此外，分析師指出，即使美國消費者的購買意願是 2 年來最疲軟的，下降 4%，但 iPhone 的總體用戶留存率為 87%，增加了 1%；在中國的總體用戶留存率則為 78%，增加約 7%。

分析師還指出，目前，全球 iPhone 用戶的使用年限「基本穩定」在 19.5 個月左右，與去年持平。其中，中國 iPhone 用戶去年的使用年限在 12 個月至 17 個月區間，這種改善反映出蘋果在中國市占率的成長；在美國、英國、德國和日本的 iPhone 用戶的使用年限與去年基本持平，代表這些市場目前對蘋果的需求並未出現實質性的成長，這對未來的需求來說是一個溫和的利多。

分析師表示，消費者對蘋果手錶的購買意願也在持續改善，成長 3% 達 36%。分析師進一步解釋，除日本以外，所有地區對蘋果手表的購買意願都在增加，尤其是在中國，68% 的受訪者表示他們可能會購買智慧手錶，「雖然供應鏈瓶頸仍然存在，但這對蘋果可穿戴設備市場來說是一個正面的因素。