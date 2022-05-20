消費者需求不墜 Wedbush：蘋果iPhone供應鏈「韌性十足」

Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 發表研究報告表示，儘管蘋果 (AAPL-US) 受到了疫情封鎖措施的影響，但調查顯示 iPhone 供應鏈仍然具有「驚人的韌性」。該分析師維持蘋果「加碼」評級，目標價為 200 美元。

艾夫斯指出，雖然蘋果預計由於封鎖措施，營收將受到 40 億至 80 億美元的拖累，但是，目前消費者需求依然維持不變，並且，「本季至今的需求趨勢仍優於管理層的預測」。

他認為：「對疫情和供應鏈的擔憂應該會在第 2 季見頂，然後在新 iPhone 14 發布後的第 3、4 季消退。」該分析師還補充指出，與 iPhone 13 相比，下一代 iPhone 的初始產能「應該會適度提高」。

另外，艾夫斯指出，在過去 12 個月裡，蘋果在中國的市占率增加約 3%，這要歸功於搭載 5G 的 iPhone 12 和 iPhone 13。同時，根據研究公司 Canalys 的統計顯示，蘋果第 1 季北美智慧手機市占率達 51%，這在一定程度上得益於 iPhone 13。

他表示，目前蘋果在全球約有 18 億台活躍 iOS 設備，這是蘋果相對於其他科技公司的「獨特優勢」，而且在過去的 3 年半中，估計有 2.4 億 iPhone 用戶正處於設備升級轉換期，這對於蘋果將是一個巨大的機會。

最後，艾夫斯總結表示，蘋果硬體業務和服務業務的結合，有助於使該股在目前水平上的風險回報「非常誘人」；因蘋果的服務業務本身就價值超過 1 兆美元。