外資加碼貨櫃三雄 金控族群土洋對作

台股今 (23) 日開高走低，終場收 16156.11 點，小漲 11.56 點，三大法人連 2 買，小買 39.77 億元，在技術面逐漸有撐下，外資和投信均呈現連 2 買，其中，外資集中火力布局貨櫃三雄，但主要賣超金控族群，投信則是在金控族群受壓之際轉趨積極布局。

三大法人今日合計在集中市場買超 39.77 億元，其中，外資買超 20.27 億元，雖金額不大，但對大盤賣超壓力有效減緩，投信也買超 26.84 億元，僅自營商賣超 7.34 億元。

觀察外資買超前 10 大標的依序為陽明達 2.1 萬張，群創、長榮和長榮航均超過 1.6 萬張，臺企銀、萬海均逾 7500 張，榮剛 6500 張，鴻海、聯電和漢翔均逾 4000 張；其中，買超貨櫃三雄金額共逾 60 億元。

而外資賣超前 10 大標的分別為富邦金近 2 萬張，新光金 1.5 萬張，開發金、元大金和中信金均超過 1 萬張，仁寶、國泰金和華新均達 9000 張上下，台新金和永豐金均逾 6500 張。

投信開始加碼金控股，買超前 10 大標的依序為開發金近 1 萬張，永豐金近 9000 張，元大金、鴻海 6000 餘張，台新金 5600 張，中信金 4600 張，第一金近 4000 張，合庫金、陽明和亞泥均逾 2800 張。

投信賣超前 10 大標的則有華航 9600 張、友達 8600 張，中鋼 3800 張，中鴻、鴻準均逾 2600 張，華邦電和智原在 2000 張上下，世界 1500 餘張，亞聚和新光鋼均逾 1100 張。

法人指出，指數與年線乖離過大，且日 KD 指標低檔背離後轉為向上交叉，顯示短線大盤已展開跌深反彈行情，惟量能不足且個股輪動過快仍，顯得多方有點卻步，本周若美股正式展開反彈，台股應有機會站穩月線，向上挑戰季線。