〈國泰金法說〉國泰產防疫保單降到85萬件 日賠1100萬元

國泰產險防疫保單的市占率為第二大，銷售與理賠狀況備受矚目，國泰產險表示，從去年開賣至今累計銷售有效件數超過百萬件，但已陸續滿期，目前有效件數降到 85 萬件。理賠部分，每天平均理賠 1100 萬元。

國泰金 (2882-TW) 今 (23) 日召開線上法說會，國泰產險表示，國泰產險的防疫保單主要在去年 5、6、7 月熱賣，累計銷售有效件數 130 萬件，但已陸續滿期，目前有效保單件數 85 萬件，待核准保單約 5 萬件。

國泰產險進一步指出，今年以來到 5 月 20 日，防疫保單累計保費收入 5.2 億元，今年已賠付 1.1 萬件、1.9 億元，每件理賠金額平均約 2 萬元，內部預期疫情高峰落在 5、6 月，上週理賠金額平均每天約 1100 萬元，但預計理賠高峰會遞延至 7 月，雖然案件多、人力負荷大，但仍可穩定維持客戶關係，秉持保險精神進行理賠事宜。

國泰產險資本適足率 (RBC) 截至去年 284.4%，未來每個月會依據出險情形狀況，進行提列準備，反映在營運狀況上。而特別準備金部分，扣掉政策性保險的特別準備金餘額為 63 億元，是否申請特別準備金則須再評估再向主管機關申請。

有關國泰人壽居家照護理賠認定，國壽副總林昭廷表示，國泰人壽並沒有防疫險，但有住院日額商品加上法定傳染病的給付，且前提要確診，雖然「居家照護」理論上不符合法定傳染病的理賠，但國壽會配合政策，提出理賠指引，從寬認定提供慰問金。

國泰金總經理李長庚進一步表示，現在疫情確實在擴散，相信很多人也都很擔心，但從保單條款的法理性來講，沒有住院就是沒有住院，並不符合保單要件，若從醫院實務來講，輕症確診者都不符合住院要件，但如果居家照護經醫生問診開立藥物，無論產險的防疫險或是壽險的住院日額慰問金理賠都會從寬認定。

對於國泰產險是否面臨增資壓力，李長庚表示，因為疫情還在演變，所以尚無增資壓力，但依照金控法，金控有義務對子公司增資，所以無論是法制上或增資行動力，金控的現金流都無虞，只要產險有增資需求，金控一定會義不容辭盡速對產險增資。