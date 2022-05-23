商界領袖警告：近30年全球化時代即將終結

據報導，歐盟委員會前主席、高盛非執行主席 Jose Manuel Barroso 在接受採訪時表示，在俄烏戰爭、全球供應鏈中斷、市場震盪和經濟前景惡化的衝擊下，商界領袖和投資人正為重要的戰略決策苦苦掙扎，過去將近 30 年的全球化時代面臨終結。

他表示，疫情爆發以及俄烏戰爭都加劇了美國和中國之間的緊張關係，引發了人們對世界正在脫鉤的擔憂。本土化、再度國有化和區域化已成為企業的最新趨勢，減緩了全球化的速度。且全球化也正面臨民族主義、保護主義、本土主義、沙文主義，甚至是排外心理的衝擊。

近幾週，企業關於去全球化的討論有所增加。根據數據提供商 Sentieo 的調查，企業會議和投資人在會議中提到近岸外包 (nearshoring)、境內轉包 (onshoring) 或是回流 (reshoring) 等字的次數，創下自 2005 年以來的新高。

武田藥品 (Takeda) 執行長 Christophe Weber 表示，全球化已經結束，人們所認定的全球化不在，幾年前存在的全球化、無限制的貿易、世界是平的這些想法已經結束。

精品品牌 Valentino 和 Balmain 董事長 Rachid Mohamed Rachid 也表示，消費業也正在經歷全球化的轉變。部分奢侈品公司正在重新考慮戰略，過去依賴全球品牌、向世界各地的遊客銷售並運送商品至全球各地的策略。如今，在倫敦、巴黎或米蘭的商店業務，已經轉為在地化。