針對猴痘傳播 比利時強制隔離患者21天 英國更新健康指引

儘管研究人員認為，猴痘 (monkeypox) 大規模流行的風險很低，不過面對更多的國家出現病例，一些警戒性的措施已經出爐。

比利時首先行動。在上周報告 4 宗猴痘病例後，當地衛生當局決定強制猴痘患者自我隔離 21 日，並呼籲密切接觸者保持警惕。

人還在亞洲的美國總統拜登周日 (22 日) 表示，最近猴痘的蔓延是「每個人都應該關注的事情」。美國國家安全顧問 Jake Sullivan 則說，美國有可供部署的疫苗。

世界衛生組織 (WHO) 上周六表示，有 12 個成員國通報 92 宗確診病例和 28 宗疑似病例。英國、葡萄牙、瑞典、義大利、西班牙、法國、比利時、德國、美國、加拿大和澳洲，已經確認出現病例。

與此同時，英國衛生官員警告，英國的感染人數「顯著」上升，政府的應對措施對於遏制疫情傳播至關重要。

英國衛生安全局 (UKHSA) 首席醫療顧問、流行病學家 Susan Hopkins 表示，猴痘在英國出現社區傳播，每天發現更多病例。UKHSA 也更新指引，建議密切接觸者應自我隔離 21 天。

英國性健康和艾滋病毒協會會長 Claire Dewsnap 認為，到下周還會有更多病例，「有多少很難說。我最擔心的是整個歐洲都有感染，可以說這已經蔓延了。」

Dewsnap 補充說，接下來的兩到三周可能是重要的關鍵。

猴痘是一種罕見的病毒感染，起源於西非和中非的熱帶地區。它透過與感染者的密切接觸傳播，包括性行為。其症狀通常輕微，大多數患者會在幾周內康復，無需治療。

Hopkins 表示，目前在英國爆發的原因還不清楚，感染病例之間沒有明顯聯繫。