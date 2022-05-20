〈陸港盤後〉中國央行下調LPR利率 A股、港股漲聲響起

中國 A 股三大指數周五（20 日）收盤均大漲逾 1%，滬指重新站上 3,100 點關卡，香港恒生指數也勁揚近 3%，原因是中國人民銀行將 5 年期貸款市場報價利率（LPR）下調 15 個基點，釋出「穩增長」明確信號。

A 股三大指數周五開高後震盪走高，滬指收盤勁漲 1.6% 至 3,146.57 點，深成指驟漲 1.82%，創業板指大漲 1.69%。「北向資金」淨流入人民幣 142.36 億元，寫下半年新高，本周累計淨流入逾 150 億元。

盤面上，煤炭、有色、物流、白酒、露營經濟概念股大漲，電商概念股尾盤拉升，地產、教育等類股表現低迷。

恒生指數收盤大漲 2.96%，恒生科技指數勁揚 4.74%。

人行周五授權全國銀行間同業拆借中心宣布，5 年期 LPR 利率為 4.45%，預期為 4.55%，上月為 4.6%，為歷來最大降幅，並且是 LPR 改制以來 5 年期利率首度單獨下降；1 年期 LPR 利率為 3.7%，預期為 3.65%，上月為 3.7%。

易居研究院智庫中心周四發布的報告顯示，廣州、深圳、天津、濟南、青島、鄭州、蘇州、昆明、重慶等 20 座城市均出現 4.4%（4.60%-20 基點）的房貸利率。

這次央行下調 LPR 利率，意味著最低利率進一步下探至 4.25%，已接近歷史最低水準，2008 年 - 2009 年，房貸利率最低曾降至 4.2%。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，5 月 LPR 報價單獨下調，顯示央行正在增強逆周期調控力道，釋出明確穩定增長信號，此舉有助於激發市場主體融資需求，提振市場信心，為疫情緩解後的經濟回暖積蓄力量。

渤海證券則說，從中長期來看，業績、估值、政策等因素對市場有利。就短期而言，市場在快速反彈後，呈現震盪走勢，雖然國際股市仍面臨較大壓力，但國內指數呈現一定抗跌性，如果指數在盤整中未跌破關鍵支撐點，將為下一階段的上攻積蓄更多力量，建議投資人保持耐心。