〈陸港盤後〉北京新增病例創本輪疫情新高 A股漲跌互見

中國 A 股周一（23 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.01%，港股則大跌逾 1%，原因是北京新增確診病例衝上本輪疫情爆發以來新高，引發外界再度擔憂北京市政府可能祭出封城措施。

證券時報報導，滬指周一收盤漲 0.01% 至 3,146.86 點，深成指跌 0.06% 至 11,447.95 點，創業板指跌 0.3% 至 2,410.12 點；兩市成交額合計人民幣 8,597 億元，「北向資金」淨流出 57.44 億元。

盤面上看，傳媒、農業、汽車類股大幅拉升，鋼鐵、有色、醫藥、物流、軟體、煤炭、石油、食品飲料等族群均走高，保險、地產、電力、銀行、建築、釀酒等類股下跌。

香港恒生指數收盤大跌 1.19%，恒生科技指數重摔 2.49%。

北京市政府表示，周日新增感染病例為 99 例，高於周六的 61 例。雖然總數仍不高，但新增病例為這輪疫情爆發以來最高紀錄之一。本輪疫情爆發以來，北京單日新增病例數大多徘徊在 50 例左右。

北京市政府說，22 日至 28 日要降低人員流動，全市各級風景區和知名景點暫停開放，各類公園按 30% 限流開放，以遏止疫情蔓延。

財聯社報導，近日中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發「關於推進實施國家文化數字化戰略的意見」，表示要支持符合科創屬性的數位化文化企業在科創板上市。儘管北京做出如此宣示，仍難以激勵 A 股走高。

山西證券表示，A 股磨底行情可望迎來反轉，雖區域性疫情仍可能引發 A 股出現階段性波動，但總體而言，情緒「冰點」已過，A 股市場顯得更具韌性與吸引力。

中泰證券則說，市場已充分反應疫情影響、地緣政治等悲觀預測，A 股整體估值回落至相對合理水準，已具備較高投資價值。