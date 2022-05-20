台股行情最需要的絕非投機股反彈 而是回歸常態

低價投機題材股，妖孽頻出！

「國之將亡，必有妖孽」，往往多方反彈行情也是如此，目前的反彈，資金過於投機，是一大警訊。本週 5 個交易日，漲幅排行居於前列的，基本上可以發現三個相同特徵：「低價、小型股、主力融資炒作話題」（如下表)

在 5/20 週五，大盤量縮至 1979 億元，OTC 也明顯反彈幅度竭盡，然而小型投機股卻是滿滿的大漲甚至漲停板，尤其以耿鼎 (1524-TW)、新盛力(4931-TW) 為首。

前者炒作 Q1EPS（來自業外的一次性匯兌收益）、本周傳統媒體最熱炒的「中國喊出汽車下鄉救經濟（官方已證實是假消息）」的「車用零組件題材」；後者炒作納入 00896 的電動車與綠能指數成分股。

兩檔單日周轉率接近 100%，且低價小型股評價，只要盈利率、EPS 波動大，通常會用股價淨值比。兩者目前皆是高估，處於抓最後一隻老鼠的融資炒作階段，因此這兩檔指標就是下週投機行情終結與否，最具指標性的觀察指標，尤其留意融資是否出現大幅的減碼、主力融資炒股高檔閃人。

只要不是多頭年，不要跟在主動基金屁股後面買

台股的投信買賣，分為主動基金與被動基金，除非是 0050、0056、00878 等存股標的的成分股，否則撇除成分股調整得時段，多數時候日常的投信連買連賣，尤其是非權值股的投信操作，大多來自主動基金。

投信的一貫手法就是，刻意製造連買，吸引散戶與資金的注意，在破線時像倒垃圾一樣，轉為連賣。 因此投信要獲利，唯一的方式就是把股價炒到翻倍恨天高，這樣在賣的時候，隨便倒貨都還能賺。因此，如果非多頭年，股價只要無法被輕易炒作到一定程度的波段漲幅，主動基金就會倒大楣，自己作價追高買，走平破線才開始賣，絕對是砸自己的腳，停損到手麻。從 2~4 月以來，許多投信賣超的電子股就是如此。而 3～4 月換股操作，結果又是一次迎來停損，近期的航空、海運、鋼鐵股就是鐵證。

結論：綜合以上，大盤確實如同兩週前所述，以目前國際情勢，指數難在大跌，會迎來波段相對低檔，但迎來了反彈後，本週的反彈愈走愈歪。急跌急彈對築底沒有幫助，最好要量縮緩跌。本週愈靠近週五，強勢股愈多來自主動基金回籠、主力投機股聯袂炒作，且國際風險性資產的相關連動性仍然過高，一有利空，連鎖性的回測仍然無法避免，對此投資人需要特別提防短線上的回測，並且不建議追價飆漲的投機題材個股（ex: 車用零組件、矽智財）。

（撰文者：永誠資產管理處研究員 范振峰）

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