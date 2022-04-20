〈LINE Bank展望〉開業5年內損平是標準值 增資已有共識

LINE Bank 開業將滿一週年，董事長黃仁埈特地飛來台灣於今 (20) 舉辦線上記者會，對於媒體關切的損益兩平、增資議題，黃仁埈表示，開業後約 5 年內損益兩平是標準值。至於增資，股東已有一致共識。

黃仁埈表示，損益兩平的目標在提交給金管會的計劃案中有詳細規劃，但現在公布還不恰當，不過，就一般銀行概況，開業後約 5 年內損益兩平是標準值。

關於增資議題，4 月 19 日的董事會已有初步提案，外傳 LINE Bank 擬先減資再增資，預計將採取先減資 25 億元、再增資 75 億元，資本額將從 100 億元增為 150 億元，私募現增案將洽原股東認購等增資細節的傳聞，黃仁埈則未回應。

黃仁埈僅表示，LINE Bank 成為純網銀中首家增資的銀行，「證明過去一年我們真的很努力」，不過，增資本來就是在提給金管會的企劃案中的既有規劃，他強調，這次來台灣也拜會過所有股東們，大家都有一致的共識，在現增部份有相當完整的 commitment(承諾)。

總經理黃以孟特別預告下周將推出「快點生活圈」，他指出，現在三家純網銀都在建立生態圈，LINE Bank 今年重點在打造「快點生活圈」，這當中有三大支柱：「點數生態圈、場景生態圈、服務生態圈」等三大生態圈構面逐步深化。

「快點生活圈」服務將遍及包括食衣住行育樂，下周會以「行」出發，由 iPASS 一卡通打頭陣，提供停車支付；LINE Bank 也預告 4 月底前，與 Autopass 合作的行車支付服務即將上線，因應零接觸付款趨勢當道，本次合作將深度整合停車、加油場景，為車主提供免取票零接觸、不必排隊繳費的行車自動扣款服務。