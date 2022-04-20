〈LINE Bank展望〉董座對周年成績很滿意 獲客策略將轉向加值服務

LINE Bank 開業將滿一週年，董事長黃仁埈特地飛來台灣於今 (20) 日舉辦線上記者會，談到 LINE Bank 一年的成績，黃仁埈表示「很滿意」，展望未來，將由積極獲客策略轉向強化加值服務，除了存款、信貸外，也會推出保險商品，但需要政府許可，準備充足後即會推出上架。

LINE Bank 總經理黃以孟表示，LINE Bank 從 2021 年 4 月 22 日正式開行營運至今年 3 月底為止，全台已逾 110 萬用戶申辦 LINE Bank 帳戶。目前業務範疇：從開戶到支付、存款、轉帳、綁定、貸款。每月有近 7 成用戶活躍使用 LINE Bank 服務。

黃以孟進一步指出，根據財團法人聯合信用卡處理中心（NCCC）的資料統計，LINE Bank 快點卡每月每流通卡平均簽帳金額、每月每流通卡平均簽帳筆數雙雙達到同業市場第一名。

黃仁埈表示，開行一年，LINE Bank 會員數已超過百萬客戶，網路銀行沒有實體分行，所以我們可透過 24 小時的網路服務找到客戶，省下來的成本，可以更多的回饋給客戶是很大利基，對於 LINE Bank 一年的成績「很滿意」。

黃仁埈表示，接下來將更重視客戶使用便利、好用的價值服務，比衝會員數更重要。INE Bank 一開始專注存款業務，後續思考提供更多的其他服務，包括信用貸款相關服務，也預計提供更多金融商品如保險，但是未來要正式上架需要政府許可，準備充足後會推出保險服務。

黃以孟也表示，今年跟明年會有幾個產品方向已納入規劃，首先，信用貸款產品線將更齊備，目前只有分期信貸外，5 月初會推出循環信貸，下半年會有更多貸款產品陸續推出，力拚下半年把信貸產品線補齊。此外保代與線上保險的核准，也是計畫今年推出，外匯也是籌備中的項目，會在今、明兩年內陸續推出。

黃以孟進一步表示，另外除了金融卡外，也打算推出信用卡，不過信用卡系統建置會比較久，將在下一段規劃中。談到會員數，不再衝何時要破 200 萬或 300 萬，但仍有內部目標，年底目標大約是 130 萬~ 150 萬會員數左右，好好服務好這些會員、更重視提供加值服務，將是未來一、兩年的營運重點。

黃以孟補充，從客戶行為數據發現，在非工作時間（即晚上六點隔天 9 點），客戶的金融行為相當頻繁。例如信貸、撥款服務都是在非工作時間占高達七成，24 小時的純網銀，有更好的機會在非工作時間提供更方便的金融服務。

黃以孟也發現，LINE Bank 客戶喜歡即時當下的回饋，點數立刻回饋獲得客戶大力迴響，調查顯示，有 96~97% 的民眾對於立即給點與立即折抵是客戶最愛的服務。

黃以孟表示，LINE Bank 跟 Line 社群的結合，讓客戶方便把金融服務跟親朋好友透過通訊平台連結、互相交流與推薦也是很大的力量，這些服務都是 LINE Bank 這一路來成功的關鍵，著眼於此，LINE Bank 將更思考客戶所需，推出更多加值服務。