LINE Bank減資再增資 北富銀率先表態參與 持股比升至27.18%

LINE Bank(連線銀行)2021 年 4 月開業，一年就面臨增資壓力，為彌補虧損，LINE Bank 通過減資再增資，七大股東中的富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行今 (18) 日第一個跳出來表態，擬斥 21.95 億元參與減資後增資，加計參與減資後的股數，持股比率將提高至 27.18%。

此次 LINE Bank 擬辦理減資新台幣 25 億元，以打銷虧損；同時考量未來營運發展所需，LINE Bank 將同步以每股面額新台幣 10 元價格辦理現金增資，總增資金額為 75 億元，減資再增資後的資本額將提高至 150 億元，成為純網銀增資首例。

以 Line Bank 的持股結構來看，最大股東 Line 持股 49.9%，北富銀為第二大股東、持股 25.1%，其他持股 5% 的小股東有中信銀、聯邦銀、渣打銀、遠傳電信及台灣大哥，據了解都同意參與此次的增資案。

北富銀今天指出，董事會決議參與 LINE Bank 的減資暨增資，加計參與減資後之股數，持股比率將從 25.1% 提高至 27.18%。

北富銀表示，有別與傳統銀行及其他純網銀，LINE 在台灣擁有高達 2100 萬月活躍用戶，高度連結民眾日常生活，LINE Bank 則深度結合 LINE 生態圈以及用戶生活場景，發展出多項極具特色的服務，從靈活便捷的小額信貸到多元化的電子支付方案，每月有近 7 成用戶活躍使用 LINE Bank 服務。

簽帳金融卡業務上，LINE Bank 推出快點卡，消費後 LINE POINTS 回饋即時給點，還可以立刻折抵消費，快速便利的特色備受卡友好評，據財團法人聯合信用卡處理中心（NCCC）統計，「快點卡」每月平均簽帳金額、每月平均簽帳筆數雙雙達到同業市場第一名。

信貸服務方面，LINE Bank 則提供 24 小時全年無休的線上申請和撥款服務，並因應不同場景提供差異化產品，像是分期信貸主打優惠額度及利率，可滿足房屋裝修、購車等一次性大筆資金運用；循環信貸則具備「隨借隨還、按日計息、簽約後最快 1 分鐘到帳」等亮點，用戶等於擁有一個專屬的週轉小金庫，兼顧對隱私性及便捷性的雙重需求。

在各項創新服務帶動下，LINE Bank 用戶也高速增長，自 2021 年 4 月正式開業起截至 2022 年 3 月底，用戶累計達 110 萬戶，全國 20~39 歲人口當中，已有近 13% 人口為 LINE Bank 客戶，2022 年第一季數位帳戶數更達全國第四大，是目前業界數位帳戶成長速度最快的銀行。

北富銀表示，隨著數位科技帶動創新發展，高成長新創企業對未來整體社會經濟成長愈形重要，但是，創新業務的推動，需要時間來經營，建立新的市場規則與用戶習慣，這是發展純網銀前期必要的投入，也是當初投資時既定的營運方針，本次是依照原訂計畫隨 LINE Bank 發展進程進行增資，透過資源持續挹注鞏固純網銀發展基礎，協助提升台灣金融創新價值與能力。