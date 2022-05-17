複保險爭議擴大 防疫險+疫苗險也遭拒保 金管會下令富邦產說明

富邦產險拒保重複投保的防疫保單，保戶罵翻天，保險局副局長林志憲今 (17) 日表示，防疫保單是「定額保險」，沒有複保險的問題，至於防疫險 + 疫苗險也遭拒保的爭議，一旦核保，都要依約理賠，但如果未核保者，則不在此限。保險局也已要求富邦產險盡快對外說明核保政策。

立委林楚茵在臉書發文表示，指富邦等產險業者濫用自身核保權，在還沒確認客戶有無重複保險情形下，一概以道德風險為由否定保戶投保，等於片面毀棄 4 月 26 日同意續保條件之承諾，富邦未確實盡職調查、完成客戶 KYC 評估，導致許多保戶即使未重複投保一樣收到簡訊、遭富邦拒於門外。

對於重複投保的拒保爭議，林志憲表示，防疫保單是「定額保險」，沒有複保險的問題，核保之後無論客戶買多少張，都要依約履行合約與賠償責任。

林志憲進一步指出，但對於還沒通過核保者，保險公司受理後，基於風險控管機制，可對被保險人條件作審核評估並決定是否接受核保，這點與「複保險」無關。

至於傳出富邦產不僅對重複投保者拒保，就算只投保一張防疫保單，但因為另外投保了疫苗險，也收到退保簡訊，對此，林志憲表示，富邦產險對於疫苗險和防疫投保，就算重複投保，只要「已經核保通過」，就沒有複保險的問題。

林志憲強調，富邦有責任義務對外充分說明其核保政策，保險局也已經請該公司盡快對外說明。

此外，外界關切保險公司經營能力方面，林志憲表示，很多經濟行為是依賴保險機制的輔助，如果保險公司承擔太多防疫保單，確實會對保險穩定機制產生影響。