佳世達入股大江基因持股17.84% 搶攻精準醫療商機

大江 (8436-TW) 集團旗下大江基因 (6879-TW) 今 (20) 日宣布，引進佳世達 (2352-TW) 參與私募；佳世達為強化生技產業布局，跨足精準醫療領域，將斥 5.45 億元取得大江基因 17.84% 股權。

大江基因表示，精準醫療是新興醫療模式，期望透過精準檢測、精準治療等方式，能夠「上醫治未病」提早預防，或是疾病發生時「對症下藥」，提供最適合的治療策略，大幅減緩藥物不良反應以及避免醫療資源浪費。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達醫療事業布局涵蓋醫療服務、醫療設備耗材、醫療解決方案等各個領域，也是國內科技業者唯一投資兩家綜合醫院的集團，看好未來精準醫療成為每個人健康照護的福音，並需要結合基因檢測、免疫細胞療法、AI 等新技術，適合科技業者投入，期待藉由和大江集團攜手合作，為民眾提供更精準的預防醫學、精準診斷與治療等服務。

大江生醫集團董事長林詠翔指出，大江基因從事各項基因檢測、幹細胞及免疫細胞產品的研發及製造，由於各國法規逐漸鬆綁和市場需求增加，看好未來細胞治療市場在亞太地區發展潛力，期待雙方在醫療服務、設備、醫藥通路和大數據解決方案等強項，提升大江基因產品與檢測服務的覆蓋率，並強化雙方在醫療生技產業業務合作和投資布局。

根據資誠精準健康產業趨勢報告顯示，全球精準醫療市場規模將由 2020 年 683 億美元，2025 年成長至 1344 億美元，年複合成長率達到 14%，其中精準醫療基礎的基因檢測市場備受矚目。

據市調機構 Precedence Research 預期，基因檢測市場可由 2021 年的 80 億美元，2030 年攀升至 158 億美元，年複合成長率也有 7.6%，而細胞治療應用在精準治療上，也被認為有很高的成長潛力。