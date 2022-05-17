重複投保拒保爭議 富邦產險提兩類保戶權益不受影響

防疫保單重複投保爭議延燒多日，金管會下令富邦產險須盡速對外說明核保政策，富邦產險今 (17) 日於官網公告，對於公司已完成承保簽發保單者，及已寄發續保通知書給保戶，並已收取保戶的保費者，保險契約即為成立，公司定會依保險契約執行保障與賠付，保戶既有權益不受影響。

富邦產險表示，在新冠肺炎疫情確診案例大幅攀升的趨勢下，大量的投保需求湧進富邦產險，已超出公司可承受的風險胃納範圍，基於風險管理政策、維持公司經營安全穩定，同時更須確保本公司對所有保險保戶的履約能力，富邦產險不得不動態調整防疫險保單的經營策略與核保政策，並對已持有本公司或其他保險公司有效防疫險保單者婉拒承保。

富邦產險指出，對於近日防疫險續保風波造成第一線面對客戶的業務人員肩上龐大的壓力，以及無法滿足所有投保客戶的期待，公司深感抱歉，也感謝業務人員的辛勞。

富邦產險表示，考量被保險人如已持有本公司或其他保險公司有效防疫險保單，基於本公司能承受的風險額度有限，將僅剩的額度保留給尚無相關保障的民眾，自 5 月 14 日起，對於核保審查中的被保險人，若已持有富邦產險或其他保險公司有效防疫險保單者，將發送婉拒承保通知。

同時，富邦產險亦提及，對於本公司已完成承保簽發保單者，及已寄發續保通知書給保戶，並已收取保戶的保費者，保險契約即為成立，公司定會依保險契約執行保障與賠付，保戶既有權益不受影響。

為盡最大力量支持第一線營業同仁，富邦產險全體員工皆全力以赴處理爆量的投保、續保文件審查及理賠申請給付，希望能加快處理速度，減緩業務人員可能面對的質疑與不滿，希冀全體同仁能同心協力，攜手妥善處理每一位客戶的需求，共同度過這段疫情。