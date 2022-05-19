重複投保、續保問題再釋疑！確診用藥、新冠降級賠不賠一次看

防疫保單亂象天天被罵翻，保險局長施瓊華今 (19) 日再度親上火線釋疑有關「重複投保」爭議，並就確診用藥、以及新冠肺炎若降到第四類法定傳染病的理賠問題再做說明。

一、重複投保問題

施瓊華表示，防疫保單是「定額保險」，裡面有綜合險、健康險、人身保險，所以沒有複保險問題，一經核保通過，依照契約，就應該付保險責任。

有些公司主張只能保一張，施瓊華表示，這不是複保險問題，而是保險公司基於風險管控作的綜合評估，有些公司考量風險胃納，會對防疫保單可以接受的量來評估是否接受核保，這是核保通過前的程序，不是外界所稱複保險、拒絕重複投保的問題，是對核保的篩選。

兆豐產今日也公告，對於尚在核保審查作業中的要保案件，若經查詢在兆豐或同業已投保有效的防疫商品，將予以婉拒承保，但經核保審核通過者，將會進行承保發單作業。

施瓊華表示，兆豐產險針對防疫保單也是採取限保一張的作法，但若同時保兆豐產險的「疫苗險」則不在此限，也就是說，可以同時投保兆豐產險的防疫險和疫苗險，不算重複投保，主要是兆豐產的疫苗險只承保疫苗之後的不良事件、喪葬費用補償，並不含突破性感染的「確診」部分，因為風險屬性不同，因此「限保一張」的規範不含兆豐產的疫苗險。

但是，若其他公司的疫苗險為綜合險，也就是保障範圍不僅有疫苗接種不良事件、喪葬費用補償，還有突破性感染 (注射疫苗後仍確診)，將牽涉到確診保險金或治療費用，就會觸及兆豐產險「限保一張」的規範，會遭到拒保。

針對富邦產險從嚴審核保，施瓊華表示，有關富邦防疫險的爭議，富邦也已經放寬同意放寬承保，富邦也已回應給外界；依據富邦產險決議，已完成承保簽發保單者，及已寄發續保通知書給保戶，並已收取保戶的保費者，保險契約即為成立。

二、續保問題

施瓊華表示，產險公司針對續保也是可以進行核保篩選，但如果現金繳款、信用卡扣款皆已入帳，就算核保通過。

但施瓊華進一步指出，有些產險公司的保單契約是採核保通過後才扣款，若產險公司在核保篩檢時認為不符合風險胃納，且保險契約中寫明「保留核保權利」的話，就可能產生續保不予核保的狀況，反之若契約中沒有載明「保留核保權利」，保單就會直接生效扣款，產險公司就要依約理賠。

施瓊華強調，不論是新投保或續保，在契約還沒成立之前，核保之前的篩選是商業險常作的模式。但如果是業務員個人承諾影響到客戶權益，個案必須再去了解。

三、居家隔離用藥理賠問題

居家照護需要有醫療行為或處置用藥，防疫險才會理賠住院日額，但日前傳出壽險公會討論時，部份業者認為要用到新冠肺炎 3 種藥才理賠，但因確診人數激增，很多確診者無法取得新冠肺炎用藥，只能先以感冒藥取代，此樣態是否可以理賠也備受關注。

施瓊華表示，居家照護醫師診療用藥部份，公會目前沒有最後定論，還在研議中，沒有外傳所說一定要新冠肺炎用藥才理賠。

施瓊華認為，基本上應該不會對藥物處置去列項，會提醒公會在訂理賠指引只需要大方向、大原則就好，彈性應該要留給各保險公司，且每一個客戶態樣不同，保留彈性讓公司理賠人員去審酌。

四、新冠肺炎若降到第四類法定傳染病理賠問題

民眾也擔憂新冠肺炎若從第五類法定傳染病降為第四類，防疫保單就無法理賠，施瓊華說，法定傳染病有一定的演進過程，像過去的 SARS 也經歷過降級，但整體來說，保險公司保的是保險時效期間的保險事故，跟防疫政策沒有關係。

施瓊華表示，只要保險事故發生的時點，理賠條件已經成就，保險公司就是要理賠，也就是說，民眾確診是發生在降級前，第 5 類法定傳染病的保險理賠條件就已成立，保險公司就要依約理賠。