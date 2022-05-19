確診居家照護可請領傷病給付 勞保估增40億元支出

國內疫情延燒，勞動部日前拍板，確診勞工居家照護期間，可依規定請領勞保傷病給付，勞動部長許銘春今 (19) 日在立法院備詢時指出，以確診人數 350 萬來估算，其中約 46% 為勞工，預估勞保將增加 40 億元支出。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部專題報告並備質詢，立委關注勞保傷病給付的是否造成財務負擔。勞動部推估，4 月 8 日至 5 月 7 日確診勞工約 13 萬人，5 月 8 日至 17 日確診勞工約 26 萬人，目前預估支出 10 億 8000 多萬元。

許銘春說明，確診勞工可以申請傷病給付，但牽涉到確診人數多寡以及隔離天數長短，目前隔離天數已由 10 天縮短為 7 天，第 4 天開始才可以申請給付。若依據指揮中心預估的確診人數 350 萬來計算，約有 46% 的投保勞工，因此，勞保恐將增加 40 億元支出。

許銘春表示，由於國人面對的是百年大疫，基於照顧勞工目的，讓確診者居家照護期間可以請領傷病給付，只要投保勞保的民眾符合請領條件，一定不會領不到。

至於勞保傷病給付的請領條件，勞動部說明，只要是確診勞工，無論是請病假、事假、防疫假，只要原有的薪資短少，就可以在請假的第 4 天起，依據前 6 個月投保薪資，以日投保薪資的 50% 請領傷病給付。

有關過去 2 年因疫情請領傷病給付的狀況，勞動部統計，2020 年 1 月 1 日至 2022 年 5 月 11 日期間，共計請領 1082 件，金額 7696 萬餘元。