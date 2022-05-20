離岸風電投資熱絡 前4月僑外投資金額翻倍成長

經濟部投審會今 (20) 日公布前 4 月僑外投資統計，雖然投資件數年減 15.23%，達約 729 件，但金額在丹麥商加碼增資彰芳離岸風場、日商日立投資取得永大 股權等大型投資案挹注下，金額年增 100.52%，達 31.19 億元 (約新台幣 935.8 億元)，凸顯台灣離岸風電投資環境仍相當熱絡。

投審會說明，首季僑外投資金額大增，主因是核准丹麥商 CI II CHANGFANG K/S 等以約 105.63 億元，對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場，此外，也核准日商日立製作所 (HITACHI, LTD.) 以約 246.73 億元取得永大約 3.79 億股等。

陸資來台投資方面，投審會首季共核准 17 件，年增 54.55%，不過金額因去年比較基期高年減 56.28%，達約 763.8 萬美元 (約新台幣 2.29 億元)，首季核准新南向國家來台投資則有 150 件，年減 13.79%，金額則較去年增加 3.55%，達 2.76 億美元 (約新台幣 82.89 億元)。

對外投資方面，投審會首季共核准 190 件，年增 41.79%，金額同步成長 51.9%，達 22.38 億美元 (約新台幣 671.67 億元)，主要是核准緯穎 (6669-TW) 增資美國子公司，此外，核准新南向國家投資件數則達 47 件、年增 11.9%，金額年減 18.41%，達約 7.86 億美元 (約新台幣 235.86 億元)。

對中國大陸投資則呈現件數減少、金額增加，投審會首季共核准 126 件，件數較去年同期減少 8.7%，金額則逆勢成長 33.47%，達約 10.81 億美元 (約新台幣 324.57 億元)。