本土COVID-19確診突破8萬例 指揮中心估未來一周達高峰

國內 COVID-19 疫情蔓延，今 (18) 日新增 85356 例確診，增幅達 3 成，創單日新高，另增加 183 例中重症、41 人死亡，指揮中心表示，主要因北部開設很多大型採檢站，以及中南部疫情上升中，預估未來一周將達到疫情高峰。

陳時中表示，從國外經驗來看，疫情走向時高時低，確實可能受採檢人數多寡影響，今天本土新增 8 萬多例，較昨天 6.5 萬例成長約 30%，研判這一波疫情整體方向、幅度會再發展一段時間，8.5 萬例還不是疫情頂點。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，國內現階段陽性率約 66.7%，與先前數據差不多，並未明顯攀升，但國內採檢量在 5 月 16 日達到新高，共約 11.3 萬件，並持續增加中，分析主要原因與北部開設大型篩檢站及中南部疫情升溫有關，預估可能在未來一周達高峰，將以此推估預作準備。

陳時中提醒國人，台灣是一日生活圈，疫情從北部轉移到中南部是必然趨勢。

至於國內流行的病毒株，羅一鈞表示，自 4 月開始，本土確診個案都是 Omicron，且幾乎為 BA.2，只有初期疫情時，新北中和相關的群聚有發現 BA.1，後期都已經是 BA.2，目前並未發現國際更新的 BA.4 或 BA.5。